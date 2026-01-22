Išduotas statybos leidimas mokyklos Justiniškėse rekonstrukcijai

„Vilnius sparčiai auga, mokykloje jau nebetelpa bendruomenė, todėl mokyklos išplėtimas būtinas. Mūsų tikslas – užtikrinti patogią, modernią mokymosi erdvę, skatinančią drąsiai, kūrybiškai mąstyti ir veikti. Naujų mokyklų poreikis viršija miesto galimybes, todėl nuosekliai atnaujiname ir senesnės statybos ugdymo įstaigas, kad jos atitiktų šiandieninius standartus“, – sakė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Rekonstruoto pastato bendras plotas išaugs daugiau nei dvigubai – nuo 2119 kv. m iki 5115 kv. m. Pastatas bus dviejų aukštų, jo energinis naudingumas atitiks A++ klasę. Ugdymo įstaigos rūsio patalpose suprojektuota priedanga.
Kartu su mokyklos pastato rekonstrukcija numatoma įrengti krepšinio, futbolo aikšteles, vaikų žaidimų aikšteles aktyviai bendruomenės ir mokyklos veiklai.
„Šis statybos leidimo gavimas yra fantastiška naujiena – pagaliau puikios mokyklos Justiniškėse vaikai galės mokytis kokybiškose erdvėse. Šiuo metu dėliojame paskutinius akcentus dėl laikino moksleivių perkėlimo rekonstrukcijos metu ir tikiuosi, kad po kelerių metų „Vyturio“ pradinė mokykla virs aukščiausius standartus atitinkančia ugdymo įstaiga. O be esamų mokyklų remontų per artimiausius kelerius metus Vilniuje pastatysime keturias naujas mokyklas ir penkis darželius – tokio statybų proveržio laukėme 30 metų“, – teigė Vilniaus miesto vicemeras Vytautas Mitalas.
Rekonstruojant pastatą, planuojama griauti mokyklos šiaurinį sparną ir pastato centrą, išlaikyti tris įstaigos dviejų aukštų korpusus. Projekte numatyta statyti naujus priestatus. Naujose patalpose ketinama įrengti sporto salę ir bendrą renginių zoną su amfiteatru, papildomas klasių erdves.
Numatoma, jog ne ugdymo metu atnaujintomis mokyklos valgyklos, bibliotekos, sporto salės ir aulos patalpomis galės naudotis bendruomenė.
„Gautas statybos leidimas atveria galimybę mokyklai tapti modernia ir funkcionalia erdve, pritaikyta šiuolaikiniams ugdymo metodams bei bendruomenės lūkesčiams. Mokiniai čia galės mokytis saugioje, patogioje ir pažangioje aplinkoje. Artimiausiu metu ketinama tikslinti tolimesnį projekto įgyvendinimo planą“, – teigė projektą įgyvendinančios Vilniaus vystymo kompanijos vadovė Laura Joffė.
Projektu ketinama iš esmės pertvarkyti mokyklos teritoriją. Planuojamos automobilių stovėjimo vietos, atnaujinamos prieigos, užtikrinančios patogų judėjimą įvairioms asmenų grupėms – mamoms su vėžimėliais, žmonėms su judėjimo ar regos negalia.
Taip pat pertvarkomi apželdinimo sprendiniai. Teritorijoje ketinama pasodinti apie 27 skirtingų medžių rūšis ir apie 17 skirtingų krūmų rūšių. Likusiems želdiniams atliekami būtinos priežiūros darbai, sanitariniai genėjimai, kelis medžius ketinama persodinti ugdymo įstaigos teritorijoje. Dėl planuojamų naujų pastatų, automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo, atnaujinamų inžinerinių tinklų, teks atsisveikinti su 41 medžiu.
„Vyturio“ pradinės mokyklos rekonstrukcijos architektūrinės idėjos autoriai yra bendrovė „In Ace“ (projekto vadovas – Marius Matuliukštis, architektai – Jokūbas Augutis, Dominykas Lavrinovičius, Jolanta Stefanovič).
Anot bendrovės „In Ace“ projekto vadovo M. Matuliukščio, didžiausias dėmesys skirtas keturiems esminiams aspektams – funkcijai, tvarumui, estetikai ir naudai visuomenei.
„Pastato architektūrinė išraiška simboliškai atspindi ketverių mokslo metų ir keturių metų laikų ciklą – kompleksą sudaro keturi korpusai, kurių pradžia ir pabaiga sutapatinama su vasara ir pabrėžiama šiltų plytų fasadų apdaila. Ši estetinė idėja suvokiama kaip įėjimo ir išėjimo iš pastato metafora, perteikianti mokslo metų pradžios ir pabaigos patirtį. Vadovaujantis tvarumo principais, didžioji dalis esamo pastato buvo išsaugota, sąmoningai kuriant kontrastą tarp senojo ir naujojo architektūros sluoksnių”, – tvirtino M. Matuliukštis.
„Vyturio“ pradinės mokyklos pastatas pastatytas 1989 m. Tai yra pirmoji nepriklausomos Lietuvos savarankiška pradinė mokykla, kuri mokinius savo patalpose sutiko 1991 m. rugsėjo 1-ąją.
