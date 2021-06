Įspėja: Juodojo kelio sankryžose – draudžiamas eismas

Socialiniame tinkle „Facebook“ esančioje grupėje „Reidas Vilniuje“ vairuotojai praneša, apie važiuojant kryptimi iš Tolimosios gatvės nepravažiuojamą Jadajį kelią.

„Uždarytas kelias – iš visų pusių lieja asfaltą ir visus apsukinėja“, – praneša vykstantieji.

Kaip pranešė Vilniaus miesto savivaldybė, birželio 19 val. nuo 4 val. iki 16 val., dėl planuojamų asfaltavimo darbų Gurių-Juodojo kelio ir Tolimosios-Juodojo kelio sankryžose, bus draudžiamas automobilių eismas ir keisis viešojo transporto judėjimas.

Gurių-Juodojo kelio ir Tolimosios-Juodojo kelio sankryžose vykdomų darbų zonoje eismas bus draudžiamas, išskyrus patekimą į zonoje esančius pastatus. Vairuotojų prašoma būti atidžiais ir rinktis judėjimą apylankomis:

– Važiuojant Gurių g. link Juodojo kelio apylanka per Juodupio g. ir Ašmenėlės g.

– Važiuojant Juoduoju keliu į centrą apylanka Ašmenėlės g., Juodupio g., Minsko pl., Liepkalnio g.;

– Važiuojant iš Tolimosios g. (Aukštojo Pavilnio) į centrą apylanka Džiaugsmo g., Pergalės g., S. Batoro g. (per Naująją Vilnią);

– Važiuojant į Aukštąjį Pavilnį apylanka per Liepkalnio g., Minsko pl., Gurių g., Juodupio g., Ašmenėlės g. arba per Subačiaus g., S. Batoro g., Pergalės g., Džiaugsmo g. (per Naująją Vilnią).

Viešojo transporto pasikeitimai:

– 58 maršruto autobusai bus nukreipiami Juodulio, Ašmenėlės g. Autobusai važiuos pakeista trasa tiek važiuodami į Stotį, tiek iš Stoties.

– 33 maršruto autobusai neužsuks į Kalnėnus, o visais reisais važiuos Juoduoju keliu.

– 31 maršruto autobusų trasa nesikeis, autobusai kursuos kaip įprasta.