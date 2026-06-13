Ištirta Neries būklė: geriausi rodikliai nustatyti Antavilių, Turniškės ir Vilnelės upeliuose

Tiriant vandens kokybę, buvo nustatyta ir nedidelių nuokrypių. Jie fiksuoti Naujaneriuose esančiame bevardžiame upelyje ir Upelės intake. Čia aptiktos didesnės nitratų bei nitritų koncentracijos ir šiek tiek padidėjusi organinė tarša.
„Nors naujausi tyrimai neparodė reikšmingos taršos, vietos, kuriose fiksavome nuokrypius, bus stebimos akyliau. Tokie rodiklių pokyčiai dažniausiai yra susiję su žmogaus veiklos poveikiu arba nesutvarkytomis paviršinėmis nuotekomis, kurios po stipresnių liūčių patenka į mažesnius intakus. Net ir nedideli bevardžiai upeliai gali į Nerį atnešti organinę taršą, naftos produktus ar mikroteršalus. Ilgainiui jie gali turėti įtakos ekologinei būklei, dumblių augimui ir bendram upės vandens kokybės stabilumui“, – pranešime cituojama „Vilniaus vandenų“ Kokybės ir inovacijų tarnybos direktorė Brigita Gudonė.
Sezoninė Neries ir jos intakų vandens būklės stebėsena vykdyta dvylikoje Neries intakų Vilniaus rajone ir miesto teritorijoje, taip pat dviejuose Neries upės stebėjimo taškuose.
Atliekant tyrimus vertinama organinė tarša, azoto ir fosforo junginių koncentracija, galimi buitinės ar paviršinės taršos požymiai bei ilgalaikės upės vandens kokybės tendencijos.
Šiemet, kaip ir praėjusiais metais, buvo tiriami pagrindiniai paviršinio vandens kokybės rodikliai: bendras azoto kiekis, įskaitant amonio azotą, nitratų azotą ir nitritų azotą, bendro fosforo ir fosfatų koncentracija, biocheminis ir cheminis deguonies suvartojimas.
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