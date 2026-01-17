Įvardijo, kokie pokyčiai laukia Vilniaus

Numatoma, kad bus įrengiamos ne tik korinės dangos aikštelės, bet ir tvarkomi šaligatviai, asfaltuojamos dangos, keičiami bortai.
„Dėmesys ir finansavimas daugiabučių kiemų tvarkymui ir korinių aikštelių įrengimui šiemet tik didės. Darbus planuojame tardamiesi su gyventojais ir tą darome jau dabar, kad pavasario sezoną pradėtume pasiruošę ir galėtume iškart kibti į darbus“, – pranešime cituojamas Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Kaip nurodo savivaldybė, dalis daugiabučių kiemų bus tvarkomi remonto būdu, pakeičiant nusidėvėjusias šaligatvių ir asfalto dangas bei įrengiant nedidelio ploto korinės dangos aikšteles. Šie darbai planuojami pirmoje metų pusėje.
Tuo metu likusiems kiemams, kuriuose problemų remontu neišeina išspręsti, bus rengiami projektai. Tokiuose kiemuose bus įrengiamos korinės dangos automobilių stovėjimui, taip pat įrengiami nauji pėsčiųjų takai, pagal poreikį – ir apšvietimas ar paviršinių nuotekų surinkimo priemonės.
Skelbiama, kad šiuo metu yra atlikti projektavimo paslaugų pirkimai. Planuojama, kad gyventojams pokyčių eskizus projektuotojai pristatys pavasarį. Rangos darbai planuojami 2026–2027 m.
Savivaldybės teigimu, pernai sostinės daugiabučių kiemuose įrengtos arba buvo baigiamos įrengti 66 korinės aikštelės, kurios sukuria 1 656 naujų vietų automobiliams.
Naujausi komentarai