J. Narkevičius atšaukė finansavimą dviejų kelių Šalčininkų rajone remontui

Tai reiškia, kad iki šių metų gruodžio nebus atnaujintas 2,4 km ilgio rajoninio kelio ruožas per Dainavos kaimą – jam buvo skirta 400 tūkst. eurų, bei 1,7 km ilgio kelias per Turgelių miestelį – ministro įsakymu jam buvo atseikėta 271 tūkst. eurų.

Naujame, patikslintame rugpjūčio 3 dienos ministro įsakyme šių kelių nėra.

Susisiekimo viceministras Virgaudas Puodžiukas sako, jog Kelių direkcijai parengus darbų planą paaiškėjo, kad šiemet šių projektų nebus spėta įgyvendinti.

„Nebus spėta dėl to, kad yra numatyta žiedinės sankryžos rekonstrukcija vienoje šių gyvenviečių (Turgeliuose – BNS), ten labai bloga padėtis yra, ir dėl to darbų kompleksiškumo buvo nutarta perkelti į kitus metus“, – BNS sakė V. Puodžiukas.

Buvęs Kelių direkcijos vadovas Vitalijus Andrejevas, atleistas netrukus po to, kai paviešino informaciją apie šiems neprioritetiniams keliams skirtą finansavimą, teigė, kad jų nebuvo direkcijos pavasarį pateiktoje paraiškoje, be to, jie neatitiko ministerijos nustatytų kriterijų – pagal juos projektų rangos sutartys turėjo būti pasirašytos iki liepos 1-osios, o darbai atlikti iki lapkričio pabaigos.

Keliai Turgeliuose ir Dainavoje, anot V. Andrejevo, pagal dangos būklę nėra prasčiausi Lietuvoje – pirmasis yra prioritetinio sąrašo 155 vietoje, o antrasis – 224-oje.

Nebus spėta dėl to, kad yra numatyta žiedinės sankryžos rekonstrukcija vienoje šių gyvenviečių (Turgeliuose – BNS), ten labai bloga padėtis yra, ir dėl to darbų kompleksiškumo buvo nutarta perkelti į kitus metus.

Pasak V. Puodžiuko, atsilaisvinusios lėšos skirtos Vilniaus, Kauno, Plungės, Anykščių rajonų keliams, kurių projektai bus įgyvendinti iki lapkričio pabaigos.

„Mes stengiamės, kas visos lėšos būtų laiku panaudotos“, – pridūrė susisiekimo viceministras.

Tuo metu Kelių direkcija BNS nurodė, kad patikslintame įsakyme atsirado naujas objektas – 1,6 mln. eurų skirta magistralinio kelio Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 144 iki 146 kilometro remontui. Be to, sumažintos kai kuriems keliems numatytos sumos, direkcijai darbus įsigijus pigiau nei planuota.

Lėšos skirstomos iš 150 mln. eurų papildomų pinigų keliams paketo, Vyriausybės numatyto šalies ekonomikai po krizės atgaivinti.

Dar 300 tūkst. eurų J. Narkevičius birželį skyrė Kelių direkcijos paraiškoje irgi nebuvusiam apie 1 kilometro ilgio rajoniniam keliui nuo Šklėrių iki Aluonos kaimo Trakų rajone asfaltuoti – šis finansavimas neatšauktas.

Šio žvyrkelio asfaltavimo projektas, pasak V. Andrejevo, taip pat nebuvo parengtas – dėl jo perdavimo vyko derybos su Trakų rajono savivaldybe – tik gavus tarybos pritarimą, kelias galėtų patekti į žvyrkelių asfaltavimo programą.

„Dar laukiame savivaldybės tarybos sprendimo dėl šio objekto – valstybinės reikšmės rajoninio kelio Šklėriai–Aluona I“, – BNS pirmadienį nurodė Kelių direkcija.

Pasak V. Puodžiuko, kelią į Aluoną, manoma, bus spėta išasfaltuoti iki lapkričio pabaigos, o jei nebus spėta, lėšos bus perskirstytos kitiems objektams: „Čia niekas per jėgą nieko nedaro.“

Siekdamas išsklaidyti abejones dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto, J. Narkevičius po portalo lrt.lt tyrimo birželį atšaukė finansavimą vietinės reikšmės keliui Varnikų kaime prie Trakų, kur jo žmona kartu su broliu turi sodybą.

Trakų rajonas yra J. Narkevičiaus rinkimų apygarda, o Šalčininkų rajono, kaip ir Vilniaus rajono, taryboje daugumą turi ministrą į Vyriausybę delegavusi Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjunga.

Trakuose gyvenantis J. Narkevičius trims rajonams – Vilniaus, Trakų ir Šalčininkų – iš 150 mln. eurų paketo, BNS skaičiavimais, skyrė apie 18,5 mln. eurų, iš jų Vilniaus rajonui teko apie 9,8 mln. eurų (iš jų vien Mickūnų seniūnijai – 3 mln. eurų), Trakų – apie 7,1 mln. eurų (iš jų 2,16 mln. eurų – ruožui nuo Senųjų Trakų iki Guopstų), Šalčininkų – apie 1,63 mln. eurų.