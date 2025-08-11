Projektams Lietuvoje – milijonai europinių lėšų

ES investicijos Lietuvą pasiekia pagal 2021–2027 m. Investicijų programą (IP) ir pagal Lietuvai skirto RRF fondo „Naujos kartos Lietuva“ (NKL) planą.
Iki šių metų rugpjūčio pradžios išmokėti 373 mln. eurų įgyvendinant IP ir 340 mln. eurų pagal NKL planą.
Įgyvendinant IP paskelbta kvietimų už 640 mln. eurų, pasirašyta sutarčių už 907 mln. eurų, o projektų vykdytojams išmokėti 373 mln. eurų sudaro 35 proc. visų šiais metais suplanuotų lėšų.
Viso pagal IP projektų įgyvendinimo planus numatyta skirti beveik 6 mlrd. eurų ES lėšų.
Nuo 2021 m. iki dabar šios programos rėmuose paskelbta kvietimų už 5,26 mlrd. eurų (88 proc.) skirtų ES lėšų, pasirašyta sutarčių už 3,55 mlrd. eurų (59 proc.), išmokėta 1,1 mlrd. eurų (18 proc.)
RRF plano lėšos išmokamos ne už patirtas projektų išlaidas, bet atsiskaitant už įsipareigotus pasiekti rodiklius.
Planą viso sudaro 216 rodiklių, apimančių dvi pagrindines sritis: reformų ir investicinių projektų įgyvendinimą, o iki rugpjūčio pradžios įgyvendinta 110 rodiklių arba 51 proc. visų numatytų.
NKL plano kvietimų šiemet paskelbta už 176 mln. eurų lėšų, sutarčių pasirašyta už 103 mln. eurų, o išmokėti 340 mln. eurų sudaro 24 proc. šiemet numatytų lėšų.
Bendra NKL plano finansavimo vertė yra 3,849 mlrd. eurų, iki šiol paskelbta NKL kvietimų už 3,838 mlrd. eurų (99,7 proc. skirtų lėšų), pasirašyta sutarčių už 3,55 mlrd. eurų (92 proc.), o išmokėta 1,4 mlrd. eurų arba 36 proc. numatytų lėšų.
