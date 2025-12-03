Lietuva siekia iš RRF plano išbraukti e. tollingą

„Dabar (Seime svarstomas – BNS) įstatymas numato 2027 metais (e. tollingo – BNS) įsigaliojimą. Tai jau nebepatenka į RRF laikotarpį, tai nebūtų tinkama. Dėl to deramės su Komisija, kad rodiklis būtų išbrauktas“, – Seimo Biudžeto ir finansų komitete trečiadienį sakė ministerijos Investicijų departamento vyriausiasis patarėjas Paulius Baniūnas.
„Bet reformos išbraukti Komisija taip lengvai neleidžia. Jų sąlyga (e. tollingą – BNS) pakeisti kita reforma. (...) Ieškome tinkamos reformos, kurią galėtume pakeisti šia ir kuri būtų nerizikinga“, – pridūrė jis.
Taip jis kalbėjo komiteto narės konservatorei Gintarei Skaistei paklausus, kaip RRF lėšų siekianti Lietuva ketina atsiskaityti su EK dėl e. tollingo, kurio veiklos pradžią iš anksčiau numatytų 2026-ųjų norima nukelti į 2027-uosius.
RRF lėšos bus išmokėtos už iki 2026 metų rugsėjo įgyvendintas plane numatytas reformas ir investicijas.
Finansų ministerija gruodį planuoja EK oficialiai pateikti penktąjį mokėjimo prašymą gauti dar 388 mln. eurų.
Seimas po svarstymo yra pritaręs Vyriausybės teiktoms Kelių priežiūros įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma e. tollingo įsigaliojimą nukelti į 2027-ųjų sausio 1 dieną. Pakeitimus liko tik priimti.
Sistemos įsigaliojimas vėlinamas, nes iki šiol „Via Lietuva“ nėra baigusi sistemos nuomos konkurso, o ir jį baigus prireiks laiko ją įdiegti ir testuoti.
Anot P. Baniūno, RRF plane e. tollingą galėtų pakeisti ir jau priimta bei nuo kitų metų įsigaliosianti reforma, tačiau ji kol kas neįvardijama: „Ieškome tokių saugių variantų, kurie, tikimės, tiks Europos Komisijai.“
Finansų viceministrė Neringa Rinkevičiūtė Laurinaitienė sako, kad e. tollingas yra vienas iš šešių dar nepasiektų RRF plano rodiklių.
„Reformų rodiklių pasiekti likę tik šeši, tačiau šios reformos yra labai svarbios (...) – socialinės apsaugos ir transporto srityse likusios reformos, kurias reikia pasiekti“, – komitete teigė viceministrė.
Kaip anksčiau rašė BNS, Lietuvai atsiskaičius už pasiektus 39 rodiklius kitų metų pradžioje EK Lietuvai perves dar 515 mln. eurų RRF lėšų. Lėšos bus išmokėtos pagal rugpjūčio pradžioje pateiktą ketvirtąjį mokėjimo prašymą, kurio vertė įskaitant avansus siekia 598 mln. eurų.
Lietuva iki spalio buvo pasiekusi 118 RRF plano rodiklių iš 216 (55 proc.): įgyvendinusi 72 (iš 78) reformų veiksmus ir 46 (iš 138) investicijas. EK iš viso atsiskaityta už 106 rodiklius.
Iš 3,849 mlrd. eurų RRF finansavimo iki šiol Lietuva yra gavusi 1,819 mlrd. eurų.
