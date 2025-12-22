Palanga taikys nekilnojamojo turto mokesčio lengvatas kurortinės paskirties verslui

Nuo sausio 1 dienos įsigaliojus naujosioms nekilnojamojo turto mokestinėms vertėms, Palangos verslai susidurs su prievole mokėti itin padidėjusius šios rūšies mokesčius.
Jau spalio pradžioje Registrų centro paskelbtos naujosios vertės ne vieną kurorto verslininką privertė nustebti – kai kuriais atvejais ne gyvenamosios paskirties turto mokestinė vertė Palangoje išaugo net 100–180 procentų. Tai reiškia, kad jau artimiausiais metais kurorto verslams teks mokėti dešimtimis tūkstančių eurų didesnius NT mokesčius nei iki šiol.
Jau lapkričio mėnesį Palangos savivaldybės taryba sumažino nekilnojamojo turto mokesčio tarifą juridiniams asmenims iki įstatyme nustatyto mažiausio leistino dydžio. Vietoje buvusio 0,6 proc. tarifas sumažintas iki 0,5 proc. nuo mokestinės vertės.
Praėjusios savaitės pabaigoje Savivaldybės taryba pritarė dar vienam sprendimui – taikyti nekilnojamojo turto mokesčio lengvatas tiems juridiniams asmenims, kurie vykdo Palangai ypač svarbią kurortinę veiklą.
Nuspręsta nustatyti pereinamąjį trejų metų laikotarpį, kuris leistų verslams palaipsniui prisitaikyti prie išaugusių mokesčių. Pirmaisiais mokestiniais metais NT mokestis didėtų ne daugiau kaip 20 proc., antraisiais – iki 30 proc., trečiaisiais – iki 50 proc.
Lengvatos bus taikomos įmonėms ir įstaigoms, veikiančioms viešbučių, paslaugų, maitinimo, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio ir sporto paskirties pastatuose (patalpose), jei jų turto mokestinė vertė po masinio vertinimo padidėjo daugiau nei 20 procentų.
„Mums svarbu, kad Palanga išliktų gyvybingas, kokybiškas ir patrauklus kurortas. Nenorime, kad viešbučiai ar poilsio namai, nebeišlaikydami augančios mokestinės naštos, būtų paversti gyvenamaisiais butais. Nenorime, kad restoranai ir kavinės, šiandien kuriantys patrauklaus kurorto veidą, būtų priversti taupyti paslaugų kokybės sąskaita. Kad sanatorijos ar gydymo įstaigos mažintų paslaugų apimtis ar atsisveikintų su savo specialistais vien todėl, kad nebegali išlaikyti augančių kaštų.
Mūsų tikslas – palaikyti Palangos kurorto verslą, o ne trumparegiškai džiaugtis didesnėmis biudžeto eilutėmis. Toks požiūris nebūtų naudingas nei miestui, nei verslui, nei mūsų gyventojams ar svečiams“, – sakė Palangos meras Šarūnas Vaitkus.
Svarbu pabrėžti – šios NT mokesčio lengvatos nereiškia mažesnių įplaukų į Savivaldybės biudžetą. Prognozuojama, kad net ir su lengvatomis šios rūšies mokesčio bus surinkta daugiau nei iki šiol, o kartu miestas padės išsaugoti darbo vietas, gaus gyventojų pajamų mokesčius, rinkliavas iš veiklą tęsiančių viešbučių bei poilsio namų ir kitas naudas. Taip pat tai leis verslui daugiau investuoti į nekilnojamojo turto pagerinimą ir paslaugų kokybę.
Ateinančiais metais į Palangos miesto savivaldybės biudžetą planuojama surinkti apie 3 mln. eurų nekilnojamojo turto mokesčio.
