Kačiuką paliko siaubingoje vietoje: ar kankintojų išmonei yra ribos?

„Mažylis kačiukas „inkile“. Ar žmonių kankintojų išmonei yra ribos? Pirmadienį per visas gyvūnų mylėtojų grupes nuvilnijo skelbimas, jog rastas kačiukas, pakabintas medyje kažkokiam savadarbiame „kūrinyje“. Inkilu tai pavadinkim. Šimtai reakcijų, paburnojimų ir tik keletas apie reikalus. Rimtai gelbėti nusiteikusios moterys nukabino, įdėjo skelbimą, galiausiai trečioji nuvežė pas veterinarijos gydytoją ir visą naktį šalia mažylio su mišinuku prabudėjo. Kackinėlis atšilo, pavalgė. Pilvelis išmasažuotas“, – antradienio vakarą feisbuke rašė VšĮ „Molėtų gyvūnų gerovė“.
Feisbuko grupėje „Pagiriai. Naujienos. Skelbimai“ paviešintas įrašas apie kačiuką sukėlė audrą. „Žmonės, ką jūs darote. Pakabintas ant medžio rastas kačiukas. Gal kas priglaus? Turiu dvi kates. negaliu pasilikti“, – prie paviešintos nuotraukos rašė Tania V.
Vėliau Nadia M. rašė, kad kačiukui buvo suteikta pagalba.
„Naktis buvo bemiegė, bet šiam stipruoliui radome maitinančią katytę, – rašė Nadia, vėliau papildžiusi įrašą. – Kačiukas rado naują mamą ir šeimą „Molėtų gyvūnų gerovėje“. Dabar jis saugus ir mylimas!“
VšĮ „Molėtų gyvūnų gerovė“ dėkojo Nadiai M., kuri pasirūpino keturkoju ir susisiekė su jais. „Mažylis pas mus ir tikrai labai pasisekė, kad turim mamą katę su vos pora savaičių vyresniais mazgiais. Visi suprantame, jog nėra nieko svarbiau tokiu metu už... už MAMĄ. Jei viskas bus gerai, šis stipruolis tikrai galės mūsų rainąją globėją mama laikyti. Gera ji. Rūpinsimės, maitinsim, prižiūrėsim. Viską, kaip visada atiduosim. Ir jūsų paprašysim keliauti kartu su dar viena istorija. Su mažais prisidėjimais prie pasaulį keičiančių darbų. Juk mes, kuriems jie rūpi, esame kitokie. Kad ir kaip viso pasaulio žiaurumas mus kasdien verčia atsidusti, mes visi kartu esame kitokie. Mažiems – dideliems darbams“, – rašė komanda.
Norintys prisidėti prie vitaminų katei mamai, spec. maistui ir kitų kasdienių reikalų gali tai padaryti šiais rekvizitais:
LT487300010170591831
VšĮ Molėtų gyvūnų gerovė
Naujausi komentarai