Kariuomenė sostinėje paminėjo 512-ąsias pergalės Oršos mūšyje metines

Istorinėje eisenoje dalyvavo Garbės sargybos kuopos kariai, Lietuvos kariuomenės orkestras, moksleiviai ir jų mokytojai, taip pat istorinius personažus vaizduojantys viduramžių klubo „Viduramžių pasiuntiniai“ atstovai. Vidurdienį jie rinkosi prie Aušros vartų, nuo kurių, pasak istorinių šaltinių, pažymint 1514 metais rugsėjo 8 dieną įvykusį Oršos mūšį, Vilniuje buvo surengtos triumfo eitynės.
Atžygiavus prie Gedimino paminklo Katedros aikštėje, buvo inscenizuotas ir pats mūšis, o vėliau virš Valdovų rūmų iškelta Lietuvos istorinė vėliava bei giedamas valstybės himnas.
Pasibaigus ceremonijai, Oršos mūšio reikšmę ir istorines aplinkybes renginyje aptarė karo istorikas Karolis Zikaras ir komikas Kristoforas Vaidutis.
Pasak istorinių šaltinių, pažymint 1514 metų rugsėjo 8 d. įvykusį Oršos mūšį, Vilniuje buvo surengtos triumfo eitynės, per kurias gyventojams demonstruoti belaisviai ir trofėjai, ginklai, auksas, o paimtos priešo vėliavos pakabintos Vilniaus katedroje.
Teigiama, kad savo mastu ši karinė pergalė prilygo Žalgirio mūšiui, nes Oršos mūšyje buvo sustabdyta tuo metu stiprėjusi Maskvos agresija, jos veržimasis į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritoriją.
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