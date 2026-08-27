Kas buvo Savičius, Švarcas ar Skapas? Vilniuje – galimybė pažinti Senamiesčio gatves

„Esu 80-ųjų kartos vilnietis, Vilnių dviračiu išvažinėjęs skersai ir išilgai. Turiu gido pažymėjimą, labai domiuosi viduramžių Vilniumi, miesto istorija ir vietovardžiais. Norisi, kad savo miesto praeitį pažintų ne tik mokslininkai ar pavieniai vilniečiai ir svečiai, o galimybė sužinoti daugiau būtų tiesiog keliaujant po miestą. Taip ir gimė gatvių lentelių siūlymas - jose būtų trumpai parašyta, kuo tas žmogus nusipelnė miestui ir kodėl jo vardas atsirado Vilniuje“, – apie dalyvaujamąjį biudžetą laimėjusią idėją pasakojo jos autorius Gražvydas Jakubauskas.
Miestas – ne tik pagal žemėlapį
Gražvydas save vadina tikru vilniečiu. Po gimtosios Šeškinės, jis spėjo pagyventi Naujamiestyje, Žirmūnuose, Š.Miestelyje. Tačiau labiausiai jį traukia Senamiestis.
Vaikščiodamas po miestą vilnietis vis pagalvodavo, kiek daug istorijų slepiasi už gatvių pavadinimų, tačiau taip ir lieka niekam nežinomos, o tos pavardės daugeliui tėra tik pavardės. G. Jakubauskui norėjosi, kad miesto istorija būtų žinoma ir lengvai prieinama ne tik gidams ar istorikams, o gyventojui ar miesto svečiui nereikėtų eiti į muziejų ar užsisakyti ekskursijos.
Vilniečio pasiūlytai idėjai tapus dalyvaujamojo biudžeto programos „Dalyvauk! Vilnius“ laimėtoja, Senamiestyje, Vilniaus miesto istorinės atminties komisijos atrinktose gatvėse, atsiras lentelės su trumpais istoriniais aprašymais ir QR kodu, nukreipiančiu į platformą „Vilnius DNR“, kur ne tik lietuvių, bet ir dar trimis kalbomis (anglų, lenkų ir rusų) bus galima išsamiau susipažinti su konkrečios asmenybės istorija.
Teko laukti beveik du dešimtmečius
Mintis apie tokias lenteles Gražvydui kilo dar 2007-aisiais, kai vilnietis buvo išvykęs studijuoti į Ciurichą. Ten jis pastebėjo, kad prie daugelio gatvių pavadinimų įrengtos nedidelės lentelės, trumpai pasakojančios apie žmones, kurių vardais jos pavadintos.
„Skaitydavau tas lenteles ir galvodavau – kodėl to nėra Vilniuje? Užtektų vos kelių sakinių, o su miestu būtų visai kitas ryšys. Keletą kartų tokį siūlymą esu jau teikęs anksčiau, tačiau tik „Dalyvauk! Vilnius“ suteikė galimybę jai virsti tikrove“, – išpildymą jau rudenį nekantravo išvysti Gražvydas.
Vilnietis viliasi, kad tokios lentelės ateityje atsiras ne tik vienoje seniūnijoje, bet ir visame Vilniuje. Jo manymu, net ir nedideli pokyčiai gali prisidėti prie to, kad miestas taptų įdomesnis, jaukesnis ir geriau pažįstamas.
Galimybė kiekvienam
„Net jeigu jūsų siūlymas nelaimės, vis tiek verta dalyvauti. Galbūt kažkas Jūsų pasiūlymus, brėžinius, įdomius sprendimus pastebės, pritaikys kitoje vietoje ar įgyvendins vėliau. Miestą kuriame visi kartu, todėl geri siūlymai niekada neprapuola“, – būti aktyviais kvietė G. Jakubauskas.
Šiuo metu vilniečiai vėl kviečiami teikti idėjas dalyvaujamojo biudžeto programai „Dalyvauk! Vilnius“. Siūlyti, kaip pagerinti savo seniūniją ar visą miestą – nuo naujų viešųjų erdvių, žaidimų aikštelių ar poilsio zonų iki iniciatyvų, padedančių atskleisti ir pasakoti vietos istoriją.
Idėjų laukiama iki rugsėjo 27 d., o jas pateikti galima svetainėje dalyvauk.vilnius.lt. Šiemet gyventojų idėjoms planuojama paskirstyti daugiau nei 1,6 mln. eurų. Mažos apimties idėjoms (seniūnijų) numatyta paskirstyti 630 tūkst. Eur biudžetą – konkrečios seniūnijos projektui ar projektams bus skiriama iki 30 tūkst. eurų. O didelės apimties (miesto) idėjoms bus paskirstytas 1 mln. eurų – konkrečiai idėjai neviršijant 250 tūkst. eurų biudžeto.
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