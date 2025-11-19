 Keičiasi eismo tvarka kelyje tarp Zujūnų ir Buivydiškių

2025-11-19 06:56
BNS inf.

Vilniaus rajone, Zujūnų seniūnijoje nuo trečiadienio uždaroma remontuojama Buivydiškių gatvės atkarpa, eismas vyks apylankomis, pranešė valstybinių kelių valdytoja „Via Lietuva“.

Keičiasi eismo tvarka kelyje tarp Zujūnų ir Buivydiškių / Asociatyvi Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Eismas bus draudžiamas 400 metrų ruože nuo sankryžos su Gegužės Pirmosios gatve iki Zujūnų gatvės ir kreipiamas apylankomis – iš Dvaro gatvės patekti į Buivydiškių gatvę bus galima per Sodų, Ramunių, Buivydiškių, Žaliąją ir Zujūnų gatves.

Anot pranešimo, planuojama, kad eismo pokyčiai galios iki gruodžio 15 dienos, tačiau esant palankioms oro sąlygoms ir siekiant kuo greičiau atlikti darbus ribojimai gali būti pratęsiami.

Rekonstruojamas kelio Buivydiškės–Zujūnai apie 2 km ilgio ruožas, einantis per Buivydiškių ir Zujūnų gyvenvietes. 5,9 mln. eurų (su PVM) vertės darbus atlieka  konkursą laimėjusi įmonė „Gevalda“. 

