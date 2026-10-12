Klinikų koplyčioje ant altoriaus – netikėti radiniai: ką jie reiškia?

Feisbuko paskyroje įrašą, prie kurio paviešintos mįslingų daiktų nuotraukos, kunigas parašė sekmadienį. Nurodyta vieta – Santariškių Dievo Gailestingumo koplyčia.
„Ką tik radau klinikų koplyčioje. Gal kas žinote – ką konkrečiai tai galėtų reikšti? Su panašiais paliekamais daiktais karts nuo karto tenka susidurti, bet su tokiais – pirmą kartą. Dėkui už pagalbą. P.S. Palikta ant paties altoriaus centro“, – rašė G. Satkauskas, leidęs informacija pasidalyti su portalo skaitytojais.
Kaip matyti nuotraukose, paliktas dezinfekcinis skystis ir lėlių galvos su nupieštais kryžiukais akių ir kaktos srityse.
Su panašiais paliekamais daiktais karts nuo karto tenka susidurti, bet su tokiais – pirmą kartą.
Po įrašu tautiečiai dalijosi savo pastebėjimais.
„Čia kažkas gali būti susiję su burtais, magija, užkerėjimais“, – teigė viena internautė.
„Įtariu, piktojo išmislas, juodoji magija, kokie nors vudu“, – teigė Rasa.
„Lėlės galva su raudonais plaukais ir užbrauktomis akimis gali simbolizuoti pyktį, panieką, pasmerkimą ar norą ką nors pašiepti“, – antrino Liucija.
„Šiuolaikinės popkultūros ženklas. X ant burnos – cenzūra, x. X ant akių – miręs, nesąmoningas“, – rašė Edita.
„Tai tik noras įbauginti kunigą: akys X – per daug mato, todėl – „nematyk”. Kakta X susijusi su protu – per daug žino, todėl – „nežinok”! Dezinfekcinis skystis, susijęs su Bažnyčios apsivalymu nuo „parazitų” ir ,„kenkėjų”, konkrečiai, nuo – pedofilų“, – mintimis dalijosi Aidas.
Kai kurie internautai siūlė atsukti vaizdo kamerų įrašus ir pažiūrėti, iš kur šie daiktai atsirado. Tautiečiai svarstė, kad daiktus palikęs asmuo gali patirti emocijų sutrikimų.
„Nei čia burtai, nei čia woodoo. Labai aiški žinutė tylėti, nes per daug žinoma. Nieko, tai įkvepia dar smarkiau veikti. Ačiū už padrąsinimą! Tegul dreba vilkai“, – komentaruose žinutę paliko ir pats G. Satkauskas.
Pirmadienį portalui kauno.diena.lt kunigas teigė, kad dėl šio nemalonaus įvykio kreipėsi į policiją.
„Kitą dieną, peržiūrėjus kameras, akivaizdu, kad nepažįstamas asmuo į klinikas atėjo iš anksto pasiruošęs ir su tikslu palikti žinutę. Kameroms pavyko užfiksuoti veidą. Įvykis užregistruotas policijoje. Tai tiek. Kažkiek dvejojau vakar, ar išvis viešinti šį reikalą, nuotraukas – atrodo, kažkiek kvaila, nerimta, nejauku, netgi tam tikra prasme juokinga, bet turint omeny pastarųjų poros mėnesių kontekstą, manau, vertinga tai paviešinti ir užfiksuoti. Visiems ramios savaitės! Na, ir ramios vaizduotės“, – pirmadienį teigė kunigas.
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