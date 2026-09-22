Konservatoriai į Vilniaus rajono merus kelia Daivos Ulbinaitės kandidatūrą

„Užteks Vilniaus rajono merui būti politinės savivalės, savivaldybės tarybos įkaitu. Milžiniškais tempais augančiam, tačiau iš nomenklatūrinės valdysenos vis dar besivaduojančiam Vilniaus rajonui reikia stipresnio impulso, ryžtingesnės ir telkiančios lyderystės. Galinčios pasakyti „užteks“ ir padrąsinančios nebijoti veikti, net jei dėl kitokio požiūrio grasinama nesibaigiančiais auditais, atleidimais iš darbo ar neskirti finansavimo jūsų projektui“, – TS-LKD pranešime cituojama D. Ulbinaitė.
Anot jos, žmones vargina ir chaotiška rajono plėtra, užprogramuojanti nesibaigiančias infrastruktūros ir susisiekimo problemas, stabdanti investicijas ir spartesnę ekonominę rajono raidą, kokybiškų darbo vietų kūrimąsi.
Kandidatė sako, kad koncentruosis į septynias Vilniaus rajono žmonėms aktualiausias sritis, vykdys atvirą kampaniją, visus kviesdama į specializuotas rajono gyventojų ir ekspertų dirbtuves.
Be kita ko, nurodoma, kad D. Ulbinaitės vadovaujamas TS-LKD Vilniaus rajono skyrius savivaldos rinkimuose nori padvigubinti mandatų skaičių.
„Reikia labai nedaug, jog dauguma Vilniaus rajono taryboje pasikeistų, savivalės sumažėtų, darbotvarkė keistųsi“, – aiškina D. Ulbinaitė.
D. Ulbinaitės ir Vilniaus rajono TS-LKD skyriaus rinkimų štabui vadovaus Indrė Mikelionytė-Pranculevičienė.
Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks 2027 metų pavasarį.
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