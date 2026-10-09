Laukiantiems šildymo – svarbi žinia

Pastatų, su neautomatizuotais šildymo punktais, sostinėje yra 464 – apie kelis procentus visų šildomų pastatų, o šildymo dar laukiantys gyventojai sudaro mažiau nei 1 proc. miesto gyventojų, BNS informavo savivaldybė.
Panevėžio savivaldybė pranešė, kad šiluma bus tiekiama miesto biudžetinėms įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir kitiems šilumos vartotojams.
Tuo metu Šiauliuose šildymas švietimo ir socialinėse įstaigose įjungtas trečiadienį, o kitiems vartotojams – penktadienį. Daugiabučiams su modernizuotais šilumos tinklais šildymas įjungtas spalio pradžioje.
Šildymas pirmadienį taip pat bus įjungtas Vilniaus rajono švietimo ir gydymo įstaigose bei daugiabučiuose, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti, nurodoma mero Roberto Duchnevičiaus potvarkyje.
Vilniaus savivaldybė pabrėžė, kad pagal naują tvarką šildymo sezonas Vilniaus mieste, kaip ir kitose Lietuvos savivaldybėse, prasidėjo spalio 1 dieną – šildymas jau įjungtas visuose daugiabučiuose, kuriuose įrengti automatizuoti šilumos punktai.
Šildymą planuoja įjungti ir kitos savivaldybės, tarp jų – Kupiškio, Zarasų, Kėdainių rajonų bei Palangos.
Seimui birželį priėmus Šilumos ūkio įstatymo pakeitimus šildymo sezonas pradedamas spalio 1-ąją ir baigiamas balandžio 30 dieną.
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