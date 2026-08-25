Laura Kairienė: dabartinė „Banginio“ teritorija nekuria pridėtinės vertės, ji turi keistis

„Mano galva, dabartinė „Banginio“ infrastruktūra nėra jokia pridėtinė vertė. Mes galime ginčytis, į ką gali išvirsti šita teritorija, bet ji negali likti tokia, kokia ji yra – didžiulė mašinų parkavimo juosta, kas čia vertinga tame? Mes gal susitarkime, į ką galėtų virsti, bet kad ji turi transformuotis, turbūt klausimų nėra“, – Vilniaus savivaldybės Miesto plėtros komitete pirmadienį sakė L. Kairienė.
Jos teigimu, teritorijos konversijos projektas yra sustojęs, kol nėra gauta transporto srautų analizė. Anot architektės, plėtotojas – statybos, remonto ir buities prekių prekybos tinklo „Senukai“ įkūrėjo Augustino Rakausko netiesiogiai valdoma nekilnojamojo turto (NT) bendrovė „Baltic Shopping Centers“ ją žada pateikti rugsėjį.
„Pabrėšiu, kad dar tik įsibėgėjo tas procesas ir mes laukiam vertinimo būtent transporto srautų. (...) Šiai dienai projektas stovi, kol mes neturėsime įvertinimo transportiniu aspektu“, – aiškino L. Kairienė.
Pasak miesto vyriausiosios architektės, galimą transporto spūsčių problemą turėtų spręsti planuojama tiesti Šiaurinė gatvė.
„Šiaurinė gatvė turi tris etapus. Mes dabar turim vieną tik etapą, tada turim gamtinį Ozo etapą, kurį reikia išsaugant gamtą dar sujungti, ir pagrindinis yra būtent Žirmūnų susijungimas su Šiaurine (gatve – BNS). Nes Kareivių gatvės niekaip nebeužteks, jau viskas – ji savo darbą padarė. Tikėtina, kad Šiaurinė gatvė, kai ji bus pilnai įgyvendinta, Žirmūnams padės“, – komentavo L. Kairienė.
Tuo metu bendruomenei keliant klausimus dėl darželio, poliklinikos ar kitų jai svarbių objektų šioje teritorijoje trūkumo, architektė tinkino, jog deramasi su vystytoju, jog socialinė infrastruktūra čia būtų numatyta.
„Antakalnio poliklinika yra pagrindinė ir šioje („Banginio“ – BNS) teritorijoje mes turime padaryti kaip filialą, nes yra didžiulis kiekis žmonių, nuolat migruojantis į Antakalnį, šitą problemą mes suprantame, su vicemere (Simona Bieliūne – BNS) kalbamės, kurioje vietoje galėtų atsirasti“, – teigė L. Kairienė.
„Mes suprantame, kad tai yra miestas mieste ir kitaip nebus, ir turime sukurti reikiamas paslaugas, kad nebūtų vien daugiabučiai. Mes su statytoju kalbamės ir deramės dėl darželio ir patalpų, kurias savivaldybė galėtų nuomotis ir vykdyti savo poliklinikos filialo funkcijas“, – pridūrė ji.
BNS rašė, kad Generalinė prokuratūra nagrinėja Šiaurės miestelio bendruomenės skundą, Vilniaus apygardos prokuratūrai atmetus jos prašymą ginti viešąjį interesą dėl planuojamos prekybos centro „Banginis“ teritorijos konversijos.
Bendruomenė prašo ištirti beveik 6 hektarų valstybinės žemės „Banginio“ teritorijoje pardavimo aplinkybes. Sklypas P. Lukšio gatvėje įmonei „Baltic Shopping Centers“ buvo parduotas praėjusių metų rugsėjo 1 dieną.
Kaip skelbė BNS, „Baltic Shopping Centers“ planuoja pertvarkyti jai priklausančią prekybos centro beveik 6 ha ploto teritoriją – „Banginis“ būtų iškeltas į kitą jos vietą, o jo vietoje iškiltų septynių aukštų daugiabučiai su maždaug 1,4 tūkst. naujų butų ir komercinėmis patalpomis.
Kvartalo pertvarkos architektai šiemet balandį skelbė, jog buvusios pramoninės teritorijos ar užmiesčio tipo prekybos zonos, kokia yra „Banginis“, turėtų virsti gyvu, žaliu ir bendruomenišku kvartalu, orientuotu į jaunas šeimas su vaikais.
Pasak projekto architektūrinę viziją kūrusios studijos „Aketuri“ vadovo ir architekto Luko Rekevičiaus, planuojama pertvarka šią miesto dalį pakeis iš esmės – vietoje didžiulių asfaltuotų plotų čia numatoma sukurti žalią, į mažesnius kvartalus suskaidytą miesto dalį. Joje darniai derės integruotos butų, komercinių ir biurų bei pramogų ir laisvalaikio erdvės.
Naujajame kvartale planuojama pastatyti apie 1 tūkst., daugiausia – 2–3 kambarių, skirti jaunoms šeimoms, tačiau prireikus bus prisitaikoma prie besikeičiančių poreikių – nuo pirmojo būsto jaunai porai iki erdvesnių namų šeimai.
Projekto vystytoja – A. Rakausko valdoma „Harmony Holding Company“, kurios portfelyje, be „Banginių“ Vilniuje ir Klaipėdoje, yra verslo kompleksas Kaune, kur veikia prekybos ir laisvalaikio centras „Mega“ ir kitos parduotuvės, taip pat kompleksas vietoje „Merkurijaus“ parduotuvės Kaune, Laisvės alėjoje, ir kiti nekilnojamojo turto objektai visoje Lietuvoje.
Naujausi komentarai