Lietuvai laimėjus „Euroviziją“, Vilniaus meras surengtų diskoteką po atviru dangumi

Vilniaus vadovas pažadėjo suorganizuoti atvirą diskoteką po žvaigždėmis, jei šių metų Lietuvos atstovai „The Roop“ ir jų kūrinys „Discoteque“ bus vainikuoti 2021 metų „Eurovizijos“ dainų konkurso nugalėtojais. Renginys, pavadintas Atvira diskoteka (angl. Open Discoteque), su aliuzija į dainos pavadinimą „Discoteque“, būtų organizuojamas laikantis visų tuo metu galiosiančių saugumo reikalavimų.

„Neabejoju, kad „The Roop“ šiemet turi visas galimybes laimėti „Euroviziją“. Pažadas surengti diskoteką po atviru dangumi yra mūsų įrodymas, kaip ypatingai tikime pergale bei palaikome šią grupę. Jei „The Roop“ parveš nugalėtojų titulą, Vilnių paversime didžiausia atvira šokių aikštele, kad miestiečiai ir miesto svečiai galėtų, cituojant dainos žodžius, „discoteque right at their home“ – diskoteka džiaugtis savo namuose“, – sakė R. Šimašius. Jo teigimu, Vilnius yra pasirengęs 2022 metais surengti „Eurovizijos“ dainų konkursą.

Remigijus Šimašius ir grupė „The Roop“, S. Žiūros nuotr.

„Atviros diskotekos“ idėją palaiko ir patys Vilniuje kuriantys „The Roop“ muzikantai, kurių dainą jau pamėgo daugelio Europos šalių klausytojai. „Vilnius yra mūsų namai, o jo gatvės – mūsų šokių aikštelė. Būtų nepaprastai džiugu, jei mūsų daina įkvėptų tokią šventę. Nekantrauju pamatyti, kaip Vilnius galėtų įkūnyti „Discoteque“ atmosferą ir leistų atsiskleisti šios dainos magijai“, – sakė „The Roop“ lyderis Vaidotas Valiukevičius.

Diskoteka po atviru dangumi taptų iniciatyvos viešąsias erdves paversti bendruomenės erdvėmis dalimi. Tikimasi, kad šis unikalus renginys žmonėms padėtų atsikratyti pandeminio nuovargio, įkvėpimo semiantis iš šių metų Lietuvos atstovų Eurovizijoje. Tai dar viena idėja, kaip miesto žmonės gali išbandyti naujas bendravimo ir laisvalaikio formas laikotarpiu, kai daugelį įprastų dalykų vis dar riboja pasaulinė pandemija.

Savo idėjas, kaip pergalės „Eurovizijos“ dainų konkurse atveju galėtų atrodyti diskoteka po atviru dangumi, galės siūlyti ir miestiečiai. Originaliomis mintimis galima dalintis interneto tinklalapyje.