Lietuvoje – smarkus lietus: kai kur sustiprintos tarnybų pajėgos

„Šiandien Vilniuje galioja pavojingo meteorologinio reiškinio perspėjimas dėl smarkaus lietaus. Jau vakar sustiprinome savo pajėgas, kad šiandien galėtume operatyviai reaguoti į galimus gatvių užtvindymus, nuvirtusius medžius ar nulūžusias jų šakas bei kitas avarines situacijas mieste. Kol kas esame gavę tik vieną pranešimą apie užtvindytą Fabijoniškių g. atkarpą. Ji bus atlaisvinta kuo greičiau. Toliau stebime situaciją mieste. Nors lietus gausus, kol kas panašu, kad didesnių incidentų pavyks išvengti“, – antradienio rytą rašė įmonė.
Patariama vairuoti atsargiau – rinkitės saugesnį greitį ir didesnį atstumą iki kitų transporto priemonių. Matomumas išlieka suprastėjęs, gatvės šlapios, todėl eismo sąlygos vietomis gali būti sudėtingesnės.
„Grinda“ primena, kad apie lietaus ar vėjo padarinius galima pranešti numeriu 1355, o mažiau skubiais atvejais rašyti el. paštu [email protected].
Pavakarę įmonė papildė informaciją, kad nepaisant visą dieną trunkančio lietaus ir galiojančio perspėjimo dėl pavojingo meteorologinio reiškinio, Vilniuje rimtesnių incidentų kol kas nefiksuota.
„Lietaus nuotekų tinklai sostinėje veikia sklandžiai. Iki šiol sulaukėme vos trijų pranešimų: dėl nuvirtusio medžio, užsikimšusių lietaus nuotekų šulinio grotelių ir užtvinusios automobilių stovėjimo aikštelės Fabijoniškėse. Sinoptikams prognozuojant lietų ir vakare, toliau stebime situaciją mieste ir esame pasirengę reaguoti į gyventojų pranešimus“, – feisbuke skelbė įmonė.
Orų prognozė
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prognozuoja, kad antradienį Lietuvoje bus debesuota, vakaruose su pragiedruliais. Daug kur lietus, rytiniuose rajonuose vietomis smarkus, vakaruose vyraus trumpi lietūs. Vietomis perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 15–20 laipsnių šilumos.
Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis. Vėjas naktį šiaurės vakarų, vakarų, 4–9 m/s, dieną pietvakarių, pietų, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 8–13, pajūryje 14–16, dieną 18–23 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Vėjas pietų, pietvakarių, naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 19–24 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugpjūčio 18 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, iki 12–14 cm per parą. Žymesnis kilimas stebimas Nevėžyje ties Panevėžiu – iki 20 cm ir Bartuvoje ties Skuodu – iki 33 cm. Žymesnis kritimas, iki 21 cm, Leitėje ties Kūlynais. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas.
Vandens temperatūra upėse 12–23, ežeruose – 18–21, Kuršių mariose – 19–20, Baltijos jūroje – 19 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18 ir daugiau laipsnių šilumos.
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