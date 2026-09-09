Lietuvos vardą garsinęs čempionas gali su šeima likti be namų

Paralimpietis nesupranta, kaip visų tarnybų patikras praėjęs pastatas galiausiai tapo nelegalus. Jis tikina, kad, jei praras namus, iš karto paliks ir Lietuvą.
Vilnietis Artūras Jonikaitis prieš trejus metus įsikėlė į šį namą ir tikėjosi jaukiai jame įsikurti.
Deja, praėjus vos keliems mėnesiams nuo būsto įsigijimo, prie jo namų apsilankė statybų inspektoriai, kurie pranešė, kad pastatas yra nelegalus ir bus griaunamas.
„Šitas statinys buvo pastatytas ne pagal tą projektą, pagal kurį turėjo būti. Bet man bet kokiu atveju nekilo jokių klausimų, nes tai buvo 100 proc. baigtumas. Todėl net nebuvo minties leisti pinigų ekspertams“, – pasakojo paralimpietis, Europos čempionas Artūras Jonikaitis.
Šioje vietoje vienas šalia kito buvo pastatyti keturi beveik identiški namai. A. Jonikaitis pirko vieną iš jų. Tačiau paaiškėjo, kad dalis jų buvo įregistruoti kaip ūkiniai priestatai. Dabartiniame name A. Jonikaitis gyvena su žmona ir ketverių metų sūnumi.
„Sakykime, tas ir labai stebina, kad turime ne vieną sistemą, kuri turėtų užblokuoti tokių pirkinių įsigijimą, bet, pasirodo, ne“, – stebėjosi A. Jonikaitis.
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Namo statytojas tikina, kad projektas buvo vykdomas pagal visus reikalavimus. Tačiau vėliau esą statybos leidimas tapo nebegaliojantis, tad teko ieškoti būdų, kaip legalizuoti pastatus.
„Kai mes tvarkėme tuos dokumentus, pasakė, kad šiuo metu niekam ten statybos leidimai nebeišduodami. Tai mes prašėme, kad grąžintų seną statybos leidimą, kuris jau buvo išduotas ir pagal kurį buvome pastatę tą namą“, – aiškino įmonės „Isostruct“ vadovas Edvinas Simė.
Vilniaus miesto savivaldybė aiškina, kad projektas įgyvendintas savavališkai.
„Vilniaus miesto savivaldybė, 2023 metais gavusi prašymą išduoti statybos leidimą statinio projektui sklype Ismonių g. 35, pastebėjo požymių, jog galimai atlikti savavališkos statybos darbai. Apie tai informuota Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, kuri pagal kompetenciją vykdo statybos valstybinę priežiūrą“, – nurodė Vilniaus miesto savivaldybė.
A. Jonikaitis yra silpnaregis, tačiau tai jam nesutrukdė tapti Lietuvą garsinančiu sportininku. Jis yra šalies golbolo rinktinės narys. Su Lietuvos nacionaline komanda yra tapęs tiek Europos čempionu, tiek paralimpinių žaidynių medalininku. Tiesa, dėl prasidėjusių teisminių procesų dėl namo golbolo karjerą teko pristabdyti.
„Vis tiek man ta visa dokumentacija, teismai... Aš buvau Europos čempionate Graikijoje ir man realiai būdavo taip, kad sužaidžiu varžybas ir sėdu prie telefono, skambinu advokatams, architektams ir panašiai“, – pasakojo A. Jonikaitis.
Apie šią istoriją pirmiausia prabilo tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas, aršiai kritikuojantis valstybines priežiūros tarnybas.
„Niekaip nesuprantu, kodėl priežiūros institucijos su tuo asmeniu kartu elgiasi nesąžiningai pirkėjo atžvilgiu. Kitaip sakant, tu gali ir turi nubausti tą, kuris pažeidė įstatymus. Bet tu mažų mažiausiai turi informuoti tą, kuris įsigijo turtą. Bet jis įsigijo jį sąžiningai. Civilinėje teisėje yra netgi sąžiningo įgijėjo institutas. Jau nekalbant apie tai, kad čia yra įtraukti ir nepilnamečiai vaikai“, – kalbėjo tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas.
Statytojas tikina, kad, jeigu namas bus nugriautas, jis A. Jonikaičiui pasiryžęs pastatyti naują.
„Artūrui sakiau, kad, jeigu tas namas bus nugriautas, aš jam kitą pastatysiu. Kompensuosiu. Ta prasme, aš nepaliksiu jo tokioje bėdoje“, – tvirtino įmonės „Isostruct“ vadovas E. Simė.
A. Jonikaitis atvirauja, kad, jeigu nepavyks išsaugoti namo, jis greičiausiai paliks Lietuvą ir emigruos.
„Mano žmona yra slovėnė. Gal tiesiog reikės pamėginti paieškoti laimės kažkur kitur. Nes tiesiog man rankos nusvyra gyventi tokioje šalyje, už kurią aš tikrai ilgai kovojau ir kurios vardą garsinau. O dabar – toks spyris“, – apgailestavo A. Jonikaitis.
2021-aisiais A. Jonikaitis su Lietuvos rinktine Tokijo paralimpinėse žaidynėse iškovojo bronzos medalius. Tais pačiais metais jis su komanda dar spėjo tapti ir Europos čempionu.
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