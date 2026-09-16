LVAT: Vilniaus savivaldybė turi atlyginti 14 tūkst. eurų žalą už Prezidentūros parke nuvirtusį medį

Kaip trečiadienį pranešė LVAT, šiuo rugsėjo 9-osios sprendimu teismas tenkino draudimo bendrovės „Compensa Vienna Insurance Group“ apeliacinį skundą ir priteisė jai iš sostinės 14 tūkst. 86 eurų žalos atlyginimą.
Šis LVAT sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.
Ginčas kilo po to, kai 2023 metų spalio 8-ąją Vilniaus centre ant dviejų automobilių nuvirto Prezidentūros parke augęs medis. Draudimo bendrovė automobilių savininkams išmokėjo draudimo išmokas ir kreipėsi dėl sumos atlyginimo iš savivaldybės.
Pirmosios instancijos teismas bendrovės skundą buvo atmetęs, be kita ko, konstatavęs, kad nebuvo pakankamai aiškiai nustatyta tiksli medžio augimo vieta ir neįrodyta, jog savivaldybė netinkamai vykdė savo pareigas.
Tačiau LVAT vertinimu, bylos duomenys patvirtino, kad medis augo valstybei priklausančiame Prezidentūros parke, prie tvoros, besiribojančios su Krašto apsaugos ministerijos automobilių stovėjimo aikštele.
Nors sklypas buvo perduotas naudotis Prezidento kanceliarijai, sutartyje jai nebuvo nustatyta išimtinių įsipareigojimų dėl želdinių priežiūros. Teismas konstatavo, kad už teritorijoje esančių želdinių priežiūrą ir apsaugą buvo atsakinga Vilniaus miesto savivaldybė.
LVAT taip pat pabrėžė, kad savivaldybė privalo užtikrinti jos teritorijoje esančių želdinių apsaugą ir priežiūrą, nustatyti jų būklę bei vykdyti jos stebėseną, nepriklausomai nuo to, ar savivaldybė gavo pranešimą apie galbūt pavojingą medį.
Pasak teismo, byloje savivaldybė nepateikė įrodymų apie ginčo vietoje atliktą želdinių inventorizavimą, o nuotraukose matoma parudavusi mediena leido spręsti, kad nulūžusio medžio būklė nebuvo tinkamai įvertinta. Todėl teismas konstatavo, kad savivaldybės neveikimas lėmė žalą.
Bylos duomenimis, nors tądien Vilniuje fiksuotas stiprus vėjas, nustatyta, kad įvykio metu jo greitis siekė 12–18 m/s, o stichiniam meteorologiniam reiškiniui buvo priskiriamas 28–32 m/s greičio vėjas. Todėl oro sąlygos negalėjo būti laikomos vieninteliu medžio lūžimą nulėmusiu veiksniu ar nenugalimos jėgos aplinkybe.
Teismas taip pat nenustatė pagrindo atsakomybę mažinti dėl automobilių savininkų veiksmų vėjuotą dieną statant transporto priemones prie tvoros, besiribojančios su parku.
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