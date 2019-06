Maestro balsu prakalbintas suoliukas V. Kernagiui atminti

Prie kalbančios skulptūros šiandien rinkosi V. Kernagio kūrybos gerbėjai, jo artimieji. Vilniečius pasveikino mero pavaduotojas Valdas Benkunskas.

„Dar kartą išgirsti maestro Vytautą Kernagį – stebuklinga. Ir nors atsiminimai apie jį yra vis dar ryškūs ir gyvi, esu tikras, kad žinią apie jo talentą ir darbus reikia skleisti kuo plačiau. Smagu, bet be Vytauto dainų, knygų ir plokštelių, turime vietą, kurioje galima ateiti ir tiesiog su juo pabūti. Dabar ji – gyva, kalbanti jo balsu. Labai norėčiau, kad čia apsilankytų kuo daugiau vilniečių”, – kvietė vicemeras.



Aktorių, dainininkų, visuomenės veikėjų balsais skulptūros pasakoja apie save, apie tuos laikus, kai gyveno jose įkūnytos asmenybės, apie tai, ką jos mato aplink, kaip jaučiasi savo skulptūriniame kūne ir tame Vilniaus kampelyje, kuriame joms lemta būti.



„Pirmiausia kūrinys turi būti įdomus ne tik man, bet ir klausytojui. Jeigu taip atsitinka, tada daina nemiršta ir įveikia visus laiko išbandymus. Teisinga yra tai, kas nuolat jaudina“, – kažkada sakė maestro Vytautas Kernagis.



Tiesioginio skambučio metu klausytojai gali ne tik pažinti skulptūrose įamžintas asmenybes ar personažus, bet ir sužinoti daugiau apie kultūrinį, istorinį ir architektūrinį Vilniaus paveldą, prisiminti miesto istoriją.



V. Kernagio skulptūrinis suolelis papildė jau 16 kalbančių skulptūrų sąrašą, o netrukus bus prakalbinta ir Stanislovo Moniuškos skulptūra.



„Vilniaus kalbančios skulptūros“ – interaktyvus projektas, siūlantis aktyvaus ir turiningo laisvalaikio alternatyvą miestiečiams ir Vilniaus svečiams.



„Džiugu, kad šiemet atidarydami Vilniaus kalbančių skulptūrų sezoną, prakalbiname net dvi skulptūras. Tai išskirtinės asmenybės – Vytautas Kernagis ir Stanislovas Moniuška. MO muziejui šis dar veikiant be sienų įgyvendintas projektas be galo svarbus dėl savo atvirumo – kada menas tiesiogine žodžio prasme priartėja prie žmonių. Smagus ir žaismingas skambutis – lyg nauja dialogo forma su menu ir skulptūromis, kurias dažnai sutinkame tiesiog eidami Vilniaus gatvėmis“, – sako Milda Ivanauskienė, MO muziejaus, inicijavusio Vilniaus kalbančių skulptūrų projektą, direktorė.

2015 metais startavęs Vilniaus kalbančių skulptūrų projektas, kurį inicijavo MO muziejus, šiemet sėkmingai veikia jau penktąjį sezoną.