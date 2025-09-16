 Mieste paskelbta masinė katino paieška: pasitelkti net dronai

– radus keturkojį siūlomas keturženklis atlygis
2025-09-16 23:10

Vilniuje paskelbta masinė katino paieška – gyventojai kviečiami prisidėti prie operacijos, o už sėkmingą radimą siūlomas net 1000 eurų atlygis.

Rugsėjo 14 d. iš vienos Vilniaus veterinarijos klinikos, Žemynos gatvėje, po atliktos procedūros pabėgo rainas katinas, vardu Dyzelis. Gyvūnėlio koja buvo apvyniota rožiniu tvarsčiu, o ant kaklo – raudonas dirželis.

Savanoriai kviečiami prisijungti prie paieškos, kurioje bus naudojami dronai ir kitos priemonės gyvūno paieškoms palengvinti. 

Organizatoriai ragino pasiruošti: turėti pilnai įkrautą telefoną, prožektorių, powerbanką, vandens ir šiltą aprangą. Taip pat buvo rekomenduojama iš anksto įsidiegti „Mission Pro“ programėlę, kuri leistų dalyviams matyti paieškos eigą ir koordinuoti veiksmus su kitais savanoriais.

„SKUBU – KVIEČIAME Į MASINĘ GYVŪNO PAIEŠKĄ SU 1000 EUR PREMIJA RADUSIAM!

Dingęs gyvūnas, kuriam būtina skubi medicininė pagalba!

Kur? Žemynos g. 2B, Vilnius (Pašilaičių mikrorajonas)

Kada? Rytoj, 2025-09-16 (antradienį) 15 val.

Ką turėti su savimi:

Pilnai įkrautą telefoną 

Prožektorių 

Powerbank 

Vandens 

Šiltai apsirengti 

Rekomenduojame iš anksto įsidiegti Mission Pro aplikaciją ir susikonfigūruoti savo profilį, kad paieškos metu būtumėte pajungti į masinių paieškų koordinavimo platformą – galėsite matyti paieškos progresą ir kitus paieškos dalyvius.

Aplikacija: https://cxlabs.com/lt/mission-pro

iOS vartotojams primename, kad pirmiausia reikia įsidiegti TestFlight aplikaciją, o tada – Mission Pro.

Daugiau informacijos apie aplikacijos naudojimą rasite „Facebook“ grupėje: https://www.facebook.com/groups/1595005944532503

Labai prašome visų galinčių prisidėti — kiekvienas žmogus svarbus!

Padėkime sugrąžinti gyvūną namo“, – rašoma „DRONE OPS – dingusiųjų paieška dronais“ feisbuko pranešime.

