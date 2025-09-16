Mieste paskelbta masinė katino paieška: pasitelkti net dronai

Rugsėjo 14 d. iš vienos Vilniaus veterinarijos klinikos, Žemynos gatvėje, po atliktos procedūros pabėgo rainas katinas, vardu Dyzelis. Gyvūnėlio koja buvo apvyniota rožiniu tvarsčiu, o ant kaklo – raudonas dirželis.
Savanoriai kviečiami prisijungti prie paieškos, kurioje bus naudojami dronai ir kitos priemonės gyvūno paieškoms palengvinti.
Organizatoriai ragino pasiruošti: turėti pilnai įkrautą telefoną, prožektorių, powerbanką, vandens ir šiltą aprangą. Taip pat buvo rekomenduojama iš anksto įsidiegti „Mission Pro“ programėlę, kuri leistų dalyviams matyti paieškos eigą ir koordinuoti veiksmus su kitais savanoriais.
„SKUBU – KVIEČIAME Į MASINĘ GYVŪNO PAIEŠKĄ SU 1000 EUR PREMIJA RADUSIAM!
Dingęs gyvūnas, kuriam būtina skubi medicininė pagalba!
Kur? Žemynos g. 2B, Vilnius (Pašilaičių mikrorajonas)
Kada? Rytoj, 2025-09-16 (antradienį) 15 val.
Ką turėti su savimi:
Pilnai įkrautą telefoną
Prožektorių
Powerbank
Vandens
Šiltai apsirengti
Rekomenduojame iš anksto įsidiegti Mission Pro aplikaciją ir susikonfigūruoti savo profilį, kad paieškos metu būtumėte pajungti į masinių paieškų koordinavimo platformą – galėsite matyti paieškos progresą ir kitus paieškos dalyvius.
Aplikacija: https://cxlabs.com/lt/mission-pro
iOS vartotojams primename, kad pirmiausia reikia įsidiegti TestFlight aplikaciją, o tada – Mission Pro.
Daugiau informacijos apie aplikacijos naudojimą rasite „Facebook“ grupėje: https://www.facebook.com/groups/1595005944532503
Labai prašome visų galinčių prisidėti — kiekvienas žmogus svarbus!
Padėkime sugrąžinti gyvūną namo“, – rašoma „DRONE OPS – dingusiųjų paieška dronais“ feisbuko pranešime.
