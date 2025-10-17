Miesto centre – netikėtas reginys

„Dabar atrodo juokinga, bet už 10 metų jie juoksis iš mūsų“, – komentavo vyras.
„Šiandien tik vienas, o po 20 metų nebeatskirsi iš to kaukšėjimo, ar čia 5 val. ryto kažkas savo robotą išleido pasivaikščioti, ar čia panos iš „Materialistės“ grįžta“, – šmaikštavo kita komentatorė.
„Koks savotiškai mielas man asmeniškai. „Tep tep“ ir eina sau ramiai“, – rašė moteris.
„Labai jau triukšmingai eina. Reikia jam batukus uždėti“, – juokavo viena internautė.
Įmonės „Exergio“ generalinis direktorius Donatas Karčiauskas portalui kauno.diena.lt patvirtino, kad humanoidas priklauso jų įmonei. Anot jo, įsigytas prieš pusmetį robotas šiuo metu testuojamas įvairiais būdais.
„Mes užsiimame nekilnojamuoju turtu (NT) ir naudojame dirbtinį intelektą (DI), kad mūsų pastatai veiktų efektyviai. Norime išbandyti, kaip humanoidą būtų galima pritaikyti mūsų veikloje – kad jis galėtų atlikti tam tikras užduotis, tapti tarsi fiziniu DI“, – aiškino D. Karčiauskas.
Ši idėja nėra vien žaismingas eksperimentas.
D. Karčiausko teigimu, įmonės tikslas – parodyti, kad technologijos gali būti artimos, žmogiškos ir įkvepiančios, o humanoidai – tai ne fantastika, o logiškas žingsnis į pažangesnį ir tvaresnį rytojų.
„Mūsų viena iš pagrindinių idėjų – būti arti technologijų. Norisi pasidžiaugti, kad nesame trečioji šalis, esame pakankamai priekyje, kas susiję su technologijų bandymu. O pritaikyti humanoidą robotą savo darbe taip pat galime. Pastatuose yra atliekami įvairūs darbai: valymas, apsauga, administracija, meistrai. Tam tikrus šiuos darbus ateityje, galbūt, pavyks atlikti fizinio DI pagalba“, – dėstė generalinis direktorius.
„Exergio“ yra ICOR grupės įmonė. ICOR Inovacijų vadovas Ignas Janukonis teigia, jog išleidę humanoidą pasivaikščioti po Vilnių, nori parodyti savo požiūrį į ateitį, kurioje technologijos, tvarumas ir žmonių kūrybiškumas dera tarpusavyje.
„Ši idėja nėra vien žaismingas eksperimentas. Dirbtinio intelekto pagrindu veikiantys sprendimai leidžia atsisakyti pasenusio priežiūros modelio ir pereiti prie išmanesnio, adaptyvaus bei tvaresnio valdymo būdo. Humanoidas mums – tai vienas iš įrankių, leidžiančių išbandyti ir suprasti, kaip tokios technologijos ateityje gali prisidėti prie išmanesnių, efektyvesnių ir tvaresnių miestų bei pastatų valdymo“, – tikino jis ir papildė: „Humanoidų viziją plėtojame jau kurį laiką. Tai ilgas, bet įkvepiantis kelias, reikalaujantis mokslo, technologijų ir kūrybos sinergijos. Siekdami realaus šios idėjos pritaikymo, matome būtinybę įtraukti universitetus ir tyrimų bendruomenę – tik bendradarbiaudami galėsime pasiekti proveržį šioje srityje.“
