Milžiniškos spūstys – kas paralyžiavo sostinę?

Žmonės juokavo, kad šaltis netikėtai užklumpa ne tik kelininkus.
„Transportui visada su pirmuoju šaltuku problemos atsiranda“, – sakė vilnietis.
Pasirodo, troleibusai stojo tose gatvėse, kurios arčiau upės.
„Skirtingose vietose nuo 10 iki 30 troleibusų stojo: Antakalnyje, Žirmūnuose, Savanorių prospekte ir kitur netoli upės“, – aiškino „Vilniaus viešojo transporto“ atstovė Gintarė Žalytė-Štarienė.
Anot sinoptiko Vytauto Patašiaus, orai iš tiesų pateikė netikėtumų – po labai drėgnų dienų šaltis smogė staigiai.
„Drėgmės nuo pastarųjų dienų užsiliko, nes penktadienis ir šeštadienis buvo gana lietingi, todėl atšalus vietomis susidarė šerkšnas, kuris ir pridarė nemalonumų“, – tikino vyras.
Sostinės mero Valdo Benkunsko teigimu, gamtą nugalėti pavyksta ne visada.
„Didelė šalna, kuri šiąnakt buvo, sąlygojo, kad troleibusų laidai buvo apšalę ir laiku nebuvo nuvalyti“, – komentavo jis.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
„Kuomet žinoma, kad bus toks oras, naktį į gatves išleidžiamas autobusas, kuris su specialia įranga užtikrina, kad laidai neužledėtų. Jis apipurškia kontaktinį tinklą specialiu neužšąlančiu skysčiu ir padeda išvengti tokių situacijų, o šiąnakt neišvažiavo dėl suplanuotos techninės patikros“, – pasakojo G. Žalytė-Štarienė.
Tačiau toks autobusas yra tik vienas.
„Nepasiruošta temperatūrų pokyčiui. Įrangos turėtų būti pakankamai, kad būtų įmanoma paruošti tiek laidus, tiek pačius troleibusus“, – kalbėjo Vilniaus tarybos narys, „Lietuva visų“ pirmininkas Aleksandras Nemunaitis.
„Investicijos, kurios daromos į Vilniaus viešąjį transportą, norėtųsi, kad jos būtų padarytos prieš 10–15 metų, bet, deja, nebuvo ir mes vejamės prarastą laiką“, – sakė V. Benkunskas.
Šiuo metu kiek daugiau nei 80 troleibusų gali nuvažiuoti 20 kilometrų be laidų, taip išvengiant avarijų. Kitąmet sostinė planuoja įsigyti dar tiek pat tokių troleibusų, o senų kitų metų gale neturėtų likti.
„Kai atsitinka nesklandumai, visą laiką pagal tos dienos aktualijas norisi vertinti visas perspektyvas, tačiau mes matome vertę turint skirtingą parką – tiek elektrinių autobusų, kuriuos perkame, tiek naujųjų troleibusų, kurie gali riedėti ir be kontaktinio tinklo, ir senųjų autobusų“, – teigė Vilniaus meras.
Opozicijos atstovas kelia klausimą, ar apskritai naujų troleibusų reikia, esą Europa jų po truputį atsisako ir pereina prie elektra varomų autobusų.
„Dėl to, kad tai yra naudingiau ir pigiau. Troleibusų 1 km savikaina – 3,6 euro, o elektrinio autobuso – 2,6 euro, taigi prie elektrinių autobusų mes kaip miestas sutaupytume“, – pažymėjo A. Nemunaitis.
Sinoptikas perspėja, kad panašių išdaigų, kaip šįryt, šaltis dar gali pridaryti.
„Artimiausią naktį tikrai galima to tikėtis, o neigiamos temperatūros vyraus būtent naktimis ir ryto valandomis, todėl artimiausią naktį numatoma tarp vieno šilumos ir keturių šalčio“, – pranešė jis.
Permainų laukiama trečiadienį – iš Vakarų ateina lietūs, tačiau su šiltesniais orais.
