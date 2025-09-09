Ministerijų miestelyje kursis VMI: jos pastatai bus parduodami

Anot jos, šiuo metu VMI padaliniai veikia aštuoniuose pastatuose skirtingose sostinės vietose, o perkėlus juos į vieną vietą 760-770 darbuotojų turės geresnes darbo sąlygas.
„Atnaujinimo projekto dalyviai (VMI – BNS) galės atsisakyti komercinės nuomos patalpų (apie 4 tūkst. kv. metrų), kurių metinės išlaidos sudaro apie 0,6 mln. eurų per metus, arba 6 mln. eurų per 10 metų“, – rašoma nutarime.
„Įgyvendinus šį sprendimą sumažėtų bendras VMI naudojamų patalpų plotas, o centralizuotas darbas vienoje vietoje sudarytų galimybes naudotis bendra infrastruktūra, logistika ir atsisakyti besidubliuojančių funkcijų“, – portalui „Verslo žinios“ sakė VMI viršininkė Edita Janušienė.
Turto banko atstovas Paulius Vaitekėnas BNS antradienį teigė, kad VMI į naujas patalpas galėtų įsikelti 2027 metais, kai bus baigiami planuoto ministerijų miestelio pirmojo etapo darbai.
Tuo metu VMI išsikėlus iš dabartinių pastatų, maždaug 8 tūkst. kv. metrų bendro ploto pastatus būtų siekiama parduoti. Preliminari bendra jų vertė yra apie 13 mln. eurų.
„Turto bankas valdo Žirmūnų, Šermukšnių, Blindžių, Vasario 16-osios gatvėse esančias patalpas ir pastatus, kuriuose šiuo metu yra įsikūrę VMI padaliniai“, – BNS teigė P. Vaitekėnas.
„Būtų atlaisvintas ir parduotas Turto banko valdomas, fiziškai ir funkciškai (technologiškai) nusidėvėjęs valstybės nekilnojamasis turtas, nereikalingas valstybės institucijoms ir įstaigoms jų veiklai vykdyti“, – aiškinamajame rašte teigė Finansų ministerija.
Ministerija portalui vz.lt nurodė, jog sprendimo dėl ministerijų miestelio tolesnių etapų vystymo iki šiol nėra – vysta diskusijos.
Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė rugpjūčio pabaigoje sakė, jog projektas nebus tęsiamas. Anot jos, daugelis ministerijų yra po renovacijos, jose darbo sąlygos pakankamai neblogos.
Buvęs premjeras Gintautas Paluckas pavasarį taip pat sakė svarstantis atsisakyti miestelio vystymo, projektas galėtų būti parduotas privačiam statytojui.
BNS rašė, kad praėjusi Vyriausybė numatė, jog kvartale Goštauto gatvėje, kur anksčiau veikė mokslinių tyrimų institutai, bus atnaujinta 73 tūkst. kv. metrų patalpų, čia galėtų dirbti apie 4 tūkst. žmonių.
Tuomet planuota, kad iki 2028 metų atnaujintame kvartale įsikurs Finansų, Aplinkos, Ekonomikos ir inovacijų, Energetikos, Teisingumo bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, taip pat dalis kitų Vilniuje esančių įstaigų.
Pernai lapkritį BNS skelbė, kad Vyriausybė pritarė siūlymui pirmojo ministerijų miestelio vystymo etapo vertę padidinti nuo 16,2 iki 19,41 mln. eurų.
Naujausi komentarai