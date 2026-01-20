„MM Grupp“ prašo leidimo valdyti „Apollo Kiną“ Vilniaus „Akropolyje“

„Pranešimas teikiamas apie „MM Grupp“ jau įgytą „Akropolis Vilnius“ kino teatro, kaip savarankiškos ūkinės veiklos vieneto, kuriam aiškiai galima priskirti apyvartą atitinkamoje rinkoje, kontrolę“, – pranešė taryba.
„MM Grupp“ 2021 metų pabaigoje po pusantrų metų trukusių derybų su „Odeon Cinemas Group“ netiesiogiai, per bendrovę „Apollo Kinas“, įsigijo tuometinį Vilniaus „Akropolio“ kino teatrą „Forum Cinemas“, kurio pavadinimas 2022 metų vasarį pakeistas į „Apollo Kinas“.
2021 metų pabaigoje perėmusi „Akropolyje“ įsikūrusį kino teatrą, kitą dalį „Forum Cinemas Lithuania“ verslo ir turto, įskaitant Kauno „Akropolyje“ veikiantį kiną, „MM Grupp“ ilgam laikui išnuomojo kitai įmonei.
„Vis dėlto pastaroji tapo tik laikina turto operatore, nes po metų kino teatro Kaune kontrolę susigrąžino „MM Grupp“ ir siekė jį integruoti į jos valdomą „Apollo“ kino teatrų tinklą. Konkurencijos tarybai pritaikius laikinąsias priemones, kino teatras Kaune nebuvo integruotas į „Apollo“ tinklą“, – BNS pranešė Konkurencijos taryba.
Kaip rašė BNS, pernai spalį Konkurencijos taryba nustatė, jog „MM Grupp“ 2021-ųjų balandį be tarybos leidimo įgijo įmonės „Forum Cinemas Lithuania“ kontrolę ir faktiškai ja pasinaudojo siekdama bendrovės kino teatrus Vilniuje bei Kaune integruoti į „MM Grupp“ valdomą „Apollo“ tinklą. Nustatyta, jog Estijos grupė tam skaidė „Forum Cinemas Lithuania“ verslą, keitė jo struktūrą.
„MM Grupp“ tuomet skirta beveik 7,5 mln. eurų bauda, kurią „MM Grupp“ pernai gruodį apskundė teismui.
Taryba taip pat įpareigojo „MM Grupp“ per pusmetį nutraukti pažeidimą – arba gauti leidimą ir parduoti įmonę naujam pirkėjui, arba atkurti buvusią padėtį – tai yra grąžinti ją pardavėjai „Odeon Cinemas Group“.
Kaip rašė BNS, „MM Group“ įmonę „Forum Cinemas Lithuania“ įsigijo 2021-ųjų balandį, kai taryba dar nebuvo baigusi nagrinėti sandorio, o įmonėms laiku nepateikus visos informacijos jo nagrinėjimo terminą sustabdė. Tų pačių metų spalį taryba nutraukė nagrinėjimo procedūrą, taigi, laikoma, kad pranešimas nebuvo pateiktas.
2023 metų balandį taryba verslo integraciją sustabdė pritaikiusi laikinąsias priemones ir įpareigojusi „MM Grupp“, be kita ko, visą be jos leidimo perimtą turtą ir verslą valdyti taip, kad nebūtų pakenkta jo ekonominiam gyvybingumui, tinkamumui parduoti ar konkurencingumui.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) pernai balandį patenkino „MM Grupp“ skundą bei panaikino jai sausį tarybos dar trims mėnesiams pratęstus laikinus ribojimus Estijos bendrovei valdyti „Forum Cinemas“ turtą ir verslą.
BNS rašė, kad „MM Grupp“ anksčiau siekė perimti visą kino teatrų Baltijos šalyje „Forum Cinemas“ tinklą, tačiau planuoto sandorio atsisakyta negavus konkurencijos institucijų pritarimo.
2020 metų rugsėjį JAV kino teatrų tinklas „AMC Entertainment Holdings“ skelbė, kad jo valdomą „Forum Cinemas“ verslą Baltijos šalyse už 65 mln. eurų įsigis „MM Grupp“.
2024 metais „Apollo kinas” skelbė valdanti 18 kino teatrų Baltijos šalyse: Lietuvoje (du Vilniuje ir vieną Panevėžyje) ir Latvijoje po tris, Estijoje – 12.
