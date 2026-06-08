Naktį buvo sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla

Kaip pranešė Lietuvos oro uostai, ribojimai buvo įvesti 1.18 val., rizikingose aviacijai teritorijose fiksuojant navigacines atžymas, būdingas balionams.
Atšaukus ribojimus, sostinės oro uostas veiklą atnaujino 4 valandą.
Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti penki skrydžiai ir maždaug 453 keleiviai.
Keturi orlaiviai nukreipti į kitus oro uostus, du iš jų – į Kauną, ir vienas skrydis atšauktas.
Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad praėjusią naktį fiksuoti penki kontrabandiniai balionai Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose.
„Šiąnakt nebuvo labai intensyvus tas balionų skrydžių skaičius ir geografija“, – LRT radijui sakė V. Vitkauskas.
Jo teigimu, jų nusileidimo vietos nustatytos į vakarus ir šiaurės vakarus nuo sostinės, balionų su kroviniais šiuo metu ieškoma.
Pasak jo, balionai kirto trajektoriją, kuria sostinėje leidžiasi lėktuvai: „Kur lėktuvai daro lanką. Ta vieta buvo pati rizikingiausia.“
Paskutinį kartą oro uosto veikla buvo sutrikdyta gegužę. Šiais metais dėl kontrabandinių balionų grėsmės sostinės oro uosto veikla buvo sutrikdyta devynis kartus.
Lietuvos vadovai tokius įskridimus laiko hibridine Minsko režimo ataka.
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