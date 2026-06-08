Narų radiniai verčia susimąstyti: po vandeniu – nematoma problema

– Pora senų padangų, stikliniai buteliai, sportinės kelnės ir elektroninė cigaretė – toks laimikis vos per keliolika minučių ištrauktas iš Neries. Ar tokie radiniai jus dar stebina?
– Turbūt jau nebestebina. Tai antrasis Neries valymo etapas, todėl visko esame radę – nuo mobiliųjų telefonų iki paspirtukų ar elektrinių dviračių. Deja, žmonės vis dar atsikrato nereikalingų daiktų juos mesdami į upę.
– Jūs esate hidrobiologas. Ką jums sako faktas, kad 2026 metais iš upių vis dar tenka traukti tokį kiekį šiukšlių?
– Norėtųsi sakyti, kad tai tragedija, tačiau situacija yra tokia, kokia yra. Man, kaip hidrobiologui, labiausiai džiugu, kad vyksta tokios iniciatyvos. Didžioji dalis šių šiukšlių yra nematomos – žmonės jų nepastebi, nes jos guli po vandeniu. Todėl tokie projektai ne tik valo upę, bet ir šviečia visuomenę. Jie parodo, kad problema egzistuoja ir kad su ja reikia kovoti. Iš gamtosaugos pusės tai tikrai labai svarbu.
– Kokios šiukšlės upėse pavojingiausios? Šiandien matome padangas, butelius, elektronines cigaretes. Minėjote ir telefonus.
– Dauguma šių atliekų nėra greitai suyrančios. Ypač pavojingi įvairūs elektronikos prietaisai, akumuliatoriai, elektrinių dviračių dalys ar elektroninės cigaretės. Jie į aplinką išskiria kenksmingas medžiagas. Galbūt vienas daiktas atrodo nereikšmingas, tačiau kai tokių atliekų upėje yra daug, jų poveikis kaupiasi. Tos medžiagos patenka į vandenį ir ilgainiui teršia visą ekosistemą. Todėl kuo anksčiau šios šiukšlės pašalinamos, tuo mažesnė žala gamtai.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
– Tai jau antrasis Neries valymo etapas. Ar, jūsų vertinimu, šiukšlių upėse mažėja?
– Labai norėčiau pasakyti, kad jų mažėja. Vis dėlto praėjusiais metais ištraukėme automobilių padangų, kurios buvo pagamintos 2023 metais. Tai rodo, kad vis dar atsiranda žmonių, kurie sąmoningai atsikrato atliekomis, mesdami jas į upę. Dėl to tikrai liūdna. Tačiau tikiu, kad ilgainiui visuomenės požiūris keičiasi ir tokių atvejų turėtų mažėti.
Naujausi komentarai