Naujojoje Vilnioje – tarptautinės dirbtuvės: 120 studentų tyrinės seniūniją, kurs idėjas

Vilniaus dailės akademijos (VDA) Interjero dizaino katedros organizuojamose kūrybinėse dirbtuvėse „Spatial Adventures“ 120 studentų kartu su dėstytojais ir kviestiniais kūrėjais tyrinės Naujosios Vilnios industrinį paveldą, gamtinę aplinką, viešąsias erdves ir jų transformacijos galimybes.
Idėjos neliks vien brėžiniuose – tarptautinės komandos kurs ir vietoje įgyvendins realaus mastelio prototipus, instaliacijas bei laikinas architektūrines intervencijas.
„Spatial Adventures“ („Erdviniai nuotykiai“) – kasmetinė VDA Interjero dizaino katedros inicijuojama tarptautinė kūrybinių dirbtuvių programa, jungianti studentus, dėstytojus ir kviestinius kūrėjus. Kiekvienais metais pasirenkama konkreti Vilniaus teritorija, tampanti tyrimų, eksperimentų ir erdvinių intervencijų lauku.
Šių metų tema – „Design for Transitions“ („Dizainas kaitai“), o kūrybinių eksperimentų vieta – Naujoji Vilnia.
Čia susitinka skirtingi miesto sluoksniai: industrinė istorija, Vilnios upė ir geležinkelis, gyvenamosios teritorijos, gamta, skirtingos bendruomenės ir šiandien vykstantys pokyčiai.
Pagrindinės veiklos vyks Dūmų fabriko teritorijoje, aplinkinėse viešosiose erdvėse ir J. Vienožinskio dailės mokyklos Naujosios Vilnios filialo aplinkoje.
Naujoji Vilnia – vieta eksperimentuoti su miesto kaita
Į Naująją Vilnią dirbtuvių dalyviai žvelgs kaip į gyvą ir nuolat besikeičiančią miesto dalį. Studentai tyrinės jos kasdienį gyvenimą, gamtinius ir industrinius sluoksnius, žmonių santykį su vieta ir ieškos būdų, kaip architektūra, dizainas ir menas gali įsitraukti į vykstančius pokyčius.
Dirbtuvėmis siekiama suteikti studentams tarpdisciplininę, tyrimais ir praktika grįstą mokymosi patirtį, kartu kuriant vietos kontekstui jautrius architektūros, dizaino ir viešosios erdvės sprendimus.
Ne mažiau svarbus projekto tikslas – dialogas su vietos bendruomene. Tarptautinė akademinė bendruomenė, Naujosios Vilnios gyventojai ir miesto institucijos kviečiami kartu kalbėtis apie šios miesto dalies identitetą, viešųjų erdvių potencialą ir galimas transformacijos kryptis.
Penkios komandos – penki būdai pažinti Naująją Vilnią
Šių metų programą sudarys penkios kūrybinės dirbtuvės, kuriose skirtingais metodais bus nagrinėjama ta pati teritorija – nuo klimato ir pakartotinio medžiagų naudojimo iki garso bei piešimo kaip miesto pažinimo priemonių.
„Climatic Cosmology“ („Klimatinė kosmologija“) dirbtuvėms vadovaus architektė ir tyrėja Susanne Brorson iš Vokietijos, kartu su VDA doc. dr. Egle Bazaraite. Studentai tyrinės, kaip architektūra gali prisitaikyti prie klimato kaitos, sezoninių pokyčių ir žmogaus poreikių, bei kurs eksperimentinius prieglobsčius ir nedidelės apimties struktūras iš tvarių medžiagų.
„Alternative Ways of Living“ („Alternatyvūs gyvenimo būdai“) vadovaus architektas ir tyrėjas Gregor Taul iš Estijos, kartu su VDA prof. Roku Kilčiausku. Studentai nagrinės vietos tradicijas, savadarbę architektūrą ir neformalias erdvines praktikas, ieškodami naujų viešosios erdvės naudojimo scenarijų.
„Leaky Sounds, Reflexive Spaces“ („Skvarbūs garsai, refleksyvios erdvės“) dirbtuvėms vadovaus danų menininkas Stefan Pedersen ir VDA doc. Povilas Marozas.
Jų komanda Naująją Vilnią pažins klausydamasi – tyrinės, kaip garsas formuoja vietos tapatybę, socialinius ryšius ir erdvės suvokimą, bei kurs garsines intervencijas.
Architekto Manten Devriendt iš Belgijos ir VDA lekt. Vytauto Gečo kuruojamose „Circular Shelter: A Place for Transition“ („Žiedinis prieglobstis: erdvė pokyčiams“) dirbtuvėse studentai iš pakartotinai naudojamų medžiagų 1:1 masteliu statys viešą paviljoną.
Jis projektuojamas ne tik kaip prieglobstis nuo oro sąlygų, bet ir kaip nauja bendruomenės susitikimų vieta.
Penktosioms dirbtuvėms „Spatial Mapping – The UnDrawable“ („Erdvės kartografavimas – NeNupiešiama“) vadovaus architektė ir tyrėja Indrė Umbrasaitė, dirbanti Austrijoje ir Lietuvoje, kartu su VDA doc. Laura Malcaite.
Piešimas čia taps ne vien vaizdavimo, bet ir tyrimo priemone: studentai mėgins užfiksuoti sunkiau pastebimas erdvines, socialines ir ekologines vietos savybes, o jų tyrimai bus sujungti į bendrą „Spatial Adventures“ žemėlapį.
Viešos paskaitos – nemokamos ir atviros visiems
„Spatial Adventures“ programa neapsiribos darbu Naujojoje Vilnioje. Dirbtuvių vadovai savo patirtimi ir idėjomis dalysis per dvi nemokamas viešų paskaitų sesijas Vilniaus dailės akademijoje.
Rugsėjo 11 d. 17:30–20:00 paskaitas skaitys Manten Devriendt, Susanne Brorson ir Gregor Taul.
Rugsėjo 14 d. 17:30–20:00 – Indrė Umbrasaitė, Stefan Pedersen ir Povilas Marozas.
Abi paskaitų sesijos vyks VDA Šachmatinėje salėje, Malūnų g. 5. Renginiai nemokami, paskaitos vyks anglų kalba. Paskaitų programa ir dalyviai taip pat skelbiami „Spatial Adventures“ programoje.
Senos medžiagos gali tapti naujos viešosios erdvės dalimi
Svarbi šių metų programos kryptis – pakartotinis medžiagų naudojimas ir žiedinės ekonomikos principai. Todėl prie projekto kviečiami prisidėti ir Naujosios Vilnios pramoninėje teritorijoje esančių pastatų bei sklypų savininkai ir valdytojai.
Nebenaudojamos statybinės medžiagos ir jų likučiai, seni baldai ar jų dalys ir kiti savo pirminę funkciją praradę objektai gali tapti medžiaga studentų kuriamiems prototipams ir instaliacijoms.
Tokiu būdu pati teritorija taps ne tik kūrybinių dirbtuvių vieta, bet ir jų medžiagų šaltiniu, praktiškai išbandant, kaip tai, kas jau yra mieste, galima panaudoti iš naujo.
Rugsėjo 18-ąją – viešas dirbtuvių finalas
Dvi savaites truksiantį eksperimentą užbaigs rugsėjo 18 d. 17:00–19:30 Naujojoje Vilnioje vyksiantis viešas kūrybinių dirbtuvių rezultatų pristatymas.
Jo metu Naujosios Vilnios bendruomenė ir visi besidomintys galės susipažinti su studentų sukurtais realaus mastelio erdviniais prototipais, architektūrinėmis intervencijomis ir instaliacijomis bei pamatyti, kokias naujas teritorijos perspektyvas per dvi savaites atrado tarptautinės kūrėjų komandos.
Jei turite klausimų apie dirbtuves ar norėtumėte prisidėti, kviečiame kreiptis el. paštu į Naujosios Vilnios seniūniją: [email protected] arba dirbtuvių organizatorius: [email protected].
„Spatial Adventures“ organizuoja Vilniaus dailės akademijos Interjero dizaino katedra – Laura Malcaitė ir Povilas Marozas.
Partneriai: Vilniaus miesto savivaldybė, J. Vienožinskio dailės mokyklos Naujosios Vilnios filialas, Naujosios Vilnios bendruomenė, „Grinda“, „Statys Museum“.
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