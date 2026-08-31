Nuo rugsėjo 1-os Vilniuje – viešojo transporto tvarkaraščių ir maršrutų pokyčiai

Nuo rugsėjo 1-osios dalis autobusų ir troleibusų grįš į įprastus maršrutus, nes mieste baigti kai kurie gatvių ir infrastruktūros darbai. Tuo metu vietose, kur darbai dar tęsiami, galios laikini maršrutų pokyčiai.
Baigus darbus, dalis maršrutų grįžta į įprastas trasas
Pasibaigus J. Basanavičiaus g. rekonstrukcijos darbams, nuo rugsėjo 1 d. iš dalies atnaujinamas viešojo transporto eismas Pylimo g. kryptimi. 6 ir 12 maršrutų troleibusai grįžta į įprastą maršrutą. Visą gatvę atidaryti eismui planuojama rugsėjo pabaigoje.
Taip pat į savo vietas grįžta abi perkeltos Siesikų stotelės. Jose ir toliau stos 5G, 7, 46, 48 ir 73 maršrutų autobusai.
Gera žinia ir Tarandės gyventojams – pasibaigus Gegliškių g. rekonstrukcijos darbams, nuo rugsėjo 1-osios, 52 maršruto autobusas vėl važiuos įprastu maršrutu.
Baigus Gedvydžių g. inžinerinių tinklų rekonstrukcijos darbus, į įprastas trasas grįžta 3G-A, 5, 24, 57, 125 ir N4 maršrutų autobusai.
Užbaigus šilumos tinklų rekonstrukciją, viešojo transporto eismas Vilkpėdės žiede taip pat grįžti į įprastą tvarką.
Keičiasi ir laivų tvarkaraščiai – nuo rugsėjo, trumpėjant dienoms, laivai pradės plaukti valandą anksčiau, ir valandą anksčiau baigs darbus, tad jų darbo laikas – 8.00–19.55 val.
Kai kur kelionėms įtakos dar turės vykstantys darbai
Ozo gatvė:
Kai kur keleivių kelionės ir toliau vyks pagal laikinus sprendimus. Ozo gatvėje tęsiamas viaduko remontas, taip pat vyksta Nacionalinio stadiono rangos darbai. Dėl jų ir toliau 3G, 3G-A, 5, 24, 40, 43, 56 ir N6 maršrutų autobusų važiavimas ties Ozo g. ir Ukmergės g. vyksta pakeista trasa.
Viešojo transporto eismui taip pat įtakos turi tęsiami Nacionalinio stadiono rangos darbai – dėl jų ir toliau keičiasi 3G, 3G-A, 5, 24, 40, 43, 56 ir N6 maršrutų autobusų trasos ties Ozo g.
Justiniškės:
Tęsiantis darbams Taikos g., 43 ir 73 maršrutų autobusai iki rugsėjo 14 d. važiuos apylanka Rygos g.
Lazdynai:
Dėl darbų L. Asanavičiūtės g. 116 maršruto autobusai iki spalio 5 d. važiuos apylanka V. Druskio–Sietyno g.
Pagiriai:
Dėl darbų Šiltnamių g. Pagiriuose 51 maršruto autobusas iki gruodžio 15 d. važiuos pakeista trasa Jaunystės g.
Centras:
Tęsiami ir darbai V. Kudirkos g. – dėl jų gali vėluoti 3G, 21, 22 ir 73 maršrutų autobusų bei 4, 6, 10, 12 ir 17 maršrutų troleibusai.
Naujoji vilnia:
Dėl tęsiamų darbų Džiaugsmo g. 31, 122 ir N5 maršrutų autobusai iki gruodžio 15 d. važiuos apylanka.
Čekoniškės:
Tęsiantis darbams A. Mickevičiaus g., 117 maršruto autobusų trasa išlieka pakeista – autobusai apsisuka Platiniškėse, galimi 63 maršruto autobusų vėlavimai.
Žvėrynas:
Tęsiantis Liubarto tilto remonto darbams, toliau išlieka laikina J. Jasinskio stotelė, kurioje stoja 11, 123, N7, 21 ir 116 maršrutų autobusai bei 1, 3 ir 7 maršrutų troleibusai.
Rugsėjį mieste suintensyvėjus eismui, kai kurios kelionės gali užtrukti ilgiau. Todėl prieš vykstant verta pasitikrinti, kaip tuo metu važiuoja jūsų maršrutas, ir kelionei pasilikti šiek tiek laiko atsargai.
Aktualią informaciją apie viešojo transporto tvarkaraščius rasite www.judu.lt ir www.stops.lt, o transporto judėjimą realiuoju laiku galėsite stebėti JUDU švieslentėje bei JUDU programėlėje.
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