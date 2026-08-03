„Pajuto metalo skonį“: po galingos audros gyventojai dalijosi įspūdingais vaizdais

„Žaibo smūgis trenkė taip arti namų, kad mano žmona sakė, jog pajuto metalo skonį“, – feisbuko grupėje „Orų entuziastai“ pasakojo vilnietis.
Tuo tarpu Karoliniškių gyventojas dalijosi medžio, į kurį trenkė žaibas, vaizdais.
„Vilniuje, Karoliniškėse, audros metu girdėjau labai stiprų žaibo smūgį, spėjau pamatyti ir blyksnį, tai šiandien vaikščiojant su šuniuku pamatėm, kad trenkė į medį“, – rašė vyras.
Štai tokį žaibo smūgį pavyko užfiksuoti Šalčininkų rajone.
Trakų rajone – vaizdai irgi įspūdingi.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (meteo.lt) skelbė, kur žaibų išlydžių Vilniaus regione šeštadienį buvo daugiausia.
Anot meteo.lt, didžiausias tankis – Justiniškių, Pašilaičių, Fabijoniškių ir Verkių seniūnijose. Mažiausias – pietrytiniame miesto pakraštyje (dalyje Panerių, Naujininkuose Rasose, Naujojoje Vilnioje).
Be to, Vilniuje, Trakų Vokėje, per vos valandą, tarp 22–23 val., iškrito net 30,9 mm, t. y. arti pusė rugpjūčio mėnesio normos.
„Taigi, vaizdžiai kalbant, per vieną valandą buvo supilti net trys dideli kibirai vandens į 1 m²“, – aiškino meteorologai.
Per šeštadienio vakarą ir sekmadienio nakties pirmąją pusę Trakų Vokėje iškrito 34,6 mm, Vilniaus centre (Šnipiškėse) – 30,3 mm, Vilniaus oro uoste – 17 mm. Kitose miesto vietovėse (kur žaibų tankis didesnis) kritulių kiekis galėjo būti dar šiek tiek didesnis. Tos vietos, kur žaibų tankis yra didžiausias, dažniausiai indikuoja vietoves su smarkiausia audra, pažymėjo tarnyba.
Artimiausių dienų orų prognozė
Meteo.lt duomenimis, šiandien be lietaus. Vėjas nepastovios krypties, 2–7 m/s. Aukščiausia temperatūra 21–26 laipsniai šilumos.
Antradienio dieną kai kur trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 23–28 laipsniai šilumos.
Trečiadienio dieną vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, trumpai su perkūnija palis. Vėjas naktį silpnas, dieną pietų, pietvakarių, 4–9 m/s, per perkūniją kai kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 27–32, pajūryje 24–26 laipsniai šilumos.
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