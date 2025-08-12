 Pasirašyta sutartis naujo pėsčiųjų tilto per Nerį statyboms: darbų pradžia – jau netrukus

2025-08-12 16:10
Pranešimas spaudai

Naujojo pėsčiųjų ir dviratininkų tilto per Nerį statybos prasidės jau netrukus – Vilniaus miesto savivaldybė pasirašė susitarimą su bendrove „Tilsta“ dėl projekto įgyvendinimo. Planuojama, kad A. Goštauto ir Upės gatves sujungsiantis tiltas bus užbaigtas iki 2027 m.

 

„Per paskutinius dvidešimt metų Vilniuje praktiškai nebuvo vystoma tiltų infrastruktūra, nors jos stygius – vis labiau akivaizdus. Ypač trūksta pėstiesiems ir dviratininkams skirtų jungčių – iš visų esamų tiltų tik Baltasis ir Vingio tiltai yra pritaikyti darniam judumui. Alberto tiltas taps esmine pėsčiųjų ir dviratininkų jungtimi tarp Žvėryno, Saltoniškių ir miesto centro bei būsimo konferencijų centro“, – sakė Vilniaus meras Valdas Benkunskas.  

112 metrų ilgio ir 14 metrų pločio tiltas taps svarbia darnaus judumo infrastruktūros dalimi – jame bus aiškiai atskirtos erdvės pėstiesiems ir dviratininkams, o prieigos sklandžiai sujungs esamus ir atnaujintus takus bei krantines. 

Šiuo metu aplinkinės jungtys – Geležinio Vilko, Žvėryno ir Liubarto tiltai – yra orientuotos į automobilių eismą ir nėra patogios mikrojudumo priemonėms bei pėstiesiems. Įrengiant naują tiltą siekiama, kad centrinės miesto dalies gyventojai galėtų saugiai ir greitai pasiekti biurus Žvėryne ir Saltoniškėse, o gyventojai iš Žvėryno ir vakarinių rajonų, keliaujantys T. Narbuto gatve, turėtų galimybę A. Goštauto gatve saugiai ir patogiai nuvykti į Verslo trikampį, Naujamiestį, Senamiestį ir tolimesnius rajonus.

Tiltas išsiskirs ne tik funkcionalumu, bet ir architektūra. Medinė arkinė konstrukcija natūraliai įsilies į aplinką, bus jaukiai apšviesta ir sukurs patrauklią erdvę po tiltu. Unikali forma leis žmonėms patogiai pereiti iš apatinės krantinės į viršutinę, o stikliniai turėklai apsaugos nuo vėjo, neužstodami vaizdų į upę.

Projekto įgyvendinimui iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto bei Kelių priežiūros ir plėtros programos bus skirta beveik 12 mln. eurų.

