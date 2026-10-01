Pasirašyta taikos sutartis dėl Maskvos namų griovimo

Sutartį pasirašė Statybos inspekcija ir Maskvos namus Vilniuje valdančios likviduojamos viešosios įstaigos bankroto administratorius Šatrijos biuras.
„Sutartį pasirašė Statybos inspekcija ir bankrutuojanti „Maskvos kultūros ir verslo centras – Maskvos namai“, atstovaujama nemokumo administratoriaus „Šatrijos biuras“, – BNS pranešė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) atstovė Viktorija Šinkūnienė.
Anksčiau įstaigos viršininkas Albertas Stanislovaitis teigė, kad pasiektu susitarimu Šatrijos biuras pasitelkęs verslą iš VTPSI perimtų atsakomybę įvykdyti teismo sprendimą ir nugriauti pastatą.
Taikos sutartį dar turės patvirtinti teismas.
BNS rašė, kad derybos dėl taikos sutarties pradėtos teismuose įstrigus Statybos inspekcijos skelbtam rangovo konkursui.
Viena iš neįvykusio pastato griovimo konkurso dalyvių – Vilniaus rajono statybos bendrovė „Regina ir Co“ – sausio pabaigoje teismui apskundė sprendimą pernai gruodį atmesti jos pasiūlymą. Kauno apygardos teismas balandį konstatavo, jog Statybos inspekcija teisėtai atmetė jos pasiūlymą, šio sprendimo „Regina ir Co“ nebeskundė.
Inspekcija taip pat bylinėjosi ir su iš konkurso pašalinta įmone „Vilniaus BDT“, pastarosios skundas taip pat buvo atmestas.
Tuo metu ketverius metus neįvykdant teismo sprendimo nugriauti Maskvos namų meras Valdas Benkunskas vasarį pranešė kreipęsis į statybų bendroves, jog šios pastatą nugriautų visuomeniniais pagrindais.
Jis rugpjūčio pabaigoje teigė, kad Statybos inspekcijai su bankroto administratoriumi pasirašius taikos sutartį būtų sudaromas dar vienas atskiras susitarimas tarp Šatrijos biuro bei bendrovių, kurios apsiimtų pastatą nugriauti nuosavomis lėšomis.
Kaip skelbė BNS, Maskvos namų šalia sostinės centro ir naujo verslo bei būsto komplekso buvusio „Žalgirio“ stadiono teritorijoje idėja vystyta nuo 2004-ųjų.
Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-ųjų gruodį pripažino savivaldybės išduotą statybos leidimą negaliojančiu ir įpareigojo statytoją – viešąją įstaigą „Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai“ gauti naują leidimą bei pagal jį pertvarkyti statinį.
Įstaigai to nepadarius, ji įpareigota pastatą nugriauti, o nevykdžius ir šio įpareigojimo, griovimą 2022 metais leista organizuoti Statybos inspekcijai.
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