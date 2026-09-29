 Pastebėję neįprastos spalvos vandenį tarnyboms neskambinkite: savivaldybė pateikė paaiškinimą

Pastebėję neįprastos spalvos vandenį tarnyboms neskambinkite: savivaldybė pateikė paaiškinimą

2026-09-29 11:33
BNS inf.

Dėl vykstančių mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų „Vyčio skliautas“ ties Vingio parko pėsčiųjų tiltu gyventojai gali matyti žalios spalvos vandenį, antradienį įspėjo Vilniaus savivaldybė.

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<span>Pastebėję neįprastos spalvos vandenį tarnyboms neskambinkite: savivaldybė pateikė paaiškinimą</span>
Pastebėję neįprastos spalvos vandenį tarnyboms neskambinkite: savivaldybė pateikė paaiškinimą / Vilniaus savivaldybės nuotr.

„Tai – ne teršalai, o sveikatai ir aplinkai nepavojingas termofikacinis vanduo. Apie pastebėtą žalios spalvos vandenį Neryje pranešti tarnyboms nereikia, tai – planinių pratybų scenarijaus dalis“, – teigiama išplatintame pranešime.

Pasak savivaldybės, nors fluoresceino milteliai yra oranžinės spalvos, jiems sureagavus su vandeniu šis nusidažo žaliai, tačiau pabrėžiama, jog milteliai, patekę į upę, greitai išsisklaido ir nekenkia gamtai.

Savivaldybė pažymi, jog fluoresceino dažai naudojami ne tik energetikos sektoriuje, bet ir per pramoginius renginius. Jais, pavyzdžiui, per Šv. Patriko dieną nuspalvinamas Vilnelės vanduo ties Užupio tiltu.

Kaip skelbė BNS, Lietuvoje praeitą savaitę prasidėjo nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos „Vyčio skliautas 2026“ – didžiausios kasmetinės tokio pobūdžio pratybos Lietuvoje, kurios tęsis iki spalio 3 dienos.

Šių pratybų metu derinamos stalo ir realių veiksmų užduotys.

Šiame straipsnyje:
pratybos
Vyčio skliautas
Vingio parkas
pėsčiųjų tiltas
žalios spalvos vanduo

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