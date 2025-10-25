Paulius Skučas pasidalijo jautria istorija: žmonos Indrės poelgis užkirto kelią nelaimei

„Kai atsiduri laiku ir vietoje. Kai prieini ir užkalbini, o ne abejingai nueini... Šįkart laiku ir vietoje atsidūrė mano žmona Indrė“, – feisbuko įraše pasakojo P. Skučas.
Jo žmona Indrė išvedė jųdviejų šunį pasivaikščioti ir nė nenumanė, kas jos tą vėlyvą vakarą laukė.
„Pats likimas sudėliojo, kad šįkart jį išvedė Indrė, nes aš tiesiog užmigau namuose, prie televizoriaus. Ir būtent šįkart ji pasirinko ne įprastą maršrutą, o ėjo tyčia aplink, kad pakeliui išmestų šiukšles.
Jau po vidurnakčio. Tamsos ir gatvės žibintų apsupty pasigirsta verksmas ar tiksliau rauda, kaip savotiškas pagalbos šauksmas. Bet aplink nieko nėra. Tik jauna mergina ir jos ašaros lietuje.
Indrei einant link nepažįstamosios, nevilties balsas tik stiprėja, telefono ekranas tai įsižiebia, tai pritemsta. Kažkam ji lieja jausmus, vėliau vėl lieka viena su savo rauda.
Abejonė, ar įsikišti, išgaruoja, kai mergina pasuka link liepto upėje ir sėdasi jo gale, nepaisydama lietaus“, – istoriją nupasakojo P. Skučas.
Toliau žinomas vyras pateikė dviejų moterų pokalbio pradžią: „Indrė: „Labas. Ar galiu šalia prisėsti? Lyja, atrodai liūdna, ar viskas gerai?“ Mergina: „Taip, liūdna, nes viskas blogai. Viskas... Čia net ne mano miestas...“
Dėl itin asmeniškos situacijos P. Skučas nepateikė pilno pokalbio, anot jo, supratimui užtenka ir tiek.
„Pokalbyje šviesos įnešė ir šuniukas, kuomet reikėjo nurimti emocijoms, nukreipti dėmesį nuo minčių. Marselis atkreipė jaunutės su nuostabiu lietuvišku vardu merginos dėmesį, o Indrei pavyko tapti reikiama atrama tą akimirką.
Emocijoms kiek nurimus, kai situacija atrodė stabilesnė, o Indrė gavo merginos pažadą, kad ši nebemirks lietuje, su šuniuku patraukė namų link, bet nerimas neleido nuleisti akių. Ir vėl aplinkybės sukrito, kad vos pakilus iš Neries pakrantės ir vis dar stebint ant liepto galo vieną likusią merginą, gatvėje pamatė važiuojančius pareigūnus ir juos sustabdė. Indrei tik ištarus žodžius apie situaciją, pareigūnai per raciją skubiai pranešė: „Regis ją radome.“
Tuo metu jie veikė žaibiškai, profesionaliai, apgalvotai ir jautriai esamai situacijai.
Šįkart viskas labai labai gerai baigėsi“, – pažymėjo P. Skučas.
Kai prieini ir užkalbini, o ne abejingai nueini...
Toliau P. Skučas pasakojo, kad grįžusi namo žmona pravirko.
„Regis laiku radau jaunutę merginą...“ – vyrui atviravo ji.
„Išlikime visuomet tokia brandi ir empatiška visuomene, kokia dažniausiai ir esame. Ir tikrai mokame. Būkime, nes rytas tikrai protingesnis už vakarą ir visuomet, visuomet yra išeitis iš situacijos“, – linkėjo P. Skučas.
Po įrašu pasipylė komentarai – žmonės gyrė moters poelgį, ragino sekti šiuo pavyzdžiu.
„Pasidalinome istorija tam, kad visuomenė atkreiptų dėmesį į labai jautrią temą ir šią situaciją, kuri – labai gera pamoka, kaip kiekvienas turime pasielgti kritinėje situacijoje“, – „Kauno dienai“ pridūrė P. Skučas, sutikęs pasidalinti istorija.
Jei jus paveikė perskaityta informacija, šiais kontaktais galite kreiptis pagalbos:
|Skubi pagalba
|112
|
Pagalba galvojantiems apie savižudybę arba ieškantiems pagalbos artimajam
Svetainėje pateikiama informacija yra trumpa, atsižvelgiant į konkrečius kiekvienos tikslinės grupės poreikius
|www.tuesi.lt
|
Pagalba ir aktuali informacija nusižudžiusiųjų artimiesiems
Nemokamos savitarpio pagalbos grupės įvairiuose miestuose
|www.artimiems.lt
|Patikima informacija apie emocinę sveikatą ir psichologinę pagalbą
|www.pagalbasau.lt
|
Psichologinių krizių pagalbos centras
Psichologinių krizių valdymo paslaugos teikiamos asmenų grupėms įvykus kriziniam įvykiui, kai ūmiai pasireiškia psichologinė krizė
|
1815 (I–V 9.00–19.00 val., VI 9.00–15.00 val.)
https://www.hi.lt/psichologiniu-kriziu-pagalbos-centras-tel-1815/
|
Krizių įveikimo centras (individualios psichologo konsultacijos gyvai, per Skype ar Messenger)
Mūsų savanoriai psichologai, psichoterapeutai šešias dienas per savaitę budėjimų metu teikia skubią psichologinę pagalbą sudėtingas gyvenimo situacijas išgyvenantiems žmonėms
|
+370 640 51555
Antakalnio g. 97–47, Vilnius (I–V 16.00–20.00 val., VI 12.00–16.00 val., švenčių dienomis ir sekmadieniais nedirba)
|Asmens sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos mokslų studentams prieinamos nemokamos, konfidencialios ir operatyvios emocinės ir psichologinės pagalbos tinklas
|
+370 606 07205
Susidūrus su registracijos anketos gedimais
|Jaunimo linija
Emocinė parama jaunimui, budi savanoriai konsultantai
|
+370 800 28888 (visą parą kasdien)
Pokalbiai internetu
|Vaikų linija
Emocinė parama vaikams, budi savanoriai konsultantai, profesionalai
|
116 111 (I–VII 11.00–23.00 val.)
Pokalbiai internetu
|Linija „Doverija"
Emocinė parama paaugliams ir jaunimui rusų k., budi savanoriai konsultantai
|
+370 800 77277 I–VII (kasdien) 16.00–19.00 val.
|Vilties linija
Emocinė parama suaugusiesiems, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai
|
116 123 (visą parą kasdien)
Pokalbiai internetu
|Pagalbos moterims linija
Emocinė parama moterims, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai
|
+370 800 66366 (visą parą kasdien)
Atsako per 24 val.
|
Mamos linija
Mamoms, kurios ieško emocinės pagalbos anonimiškai
|
Telefonas laikinai nepasiekiamas į laiškus atsakoma (I-IV 10.00–20.00 V iki 18.00)
|
Ankstukų pagalbos linija
Nemokama psichologinė pagalba
|
+370 612 03 800 (I–VII 00:00–24:00)
|Vyrų linija
Emocinė parama vyrams, telefonu konsultuoja specialistai
|
+370 670 00027 (I–V 10.00–14.00 val.)
Rašyti laišką
|Pagalbos vyrams linija „Nelik vienas"
|
+370 604 11119 (I–VII,18.00–22.00 val.)
Atsako per 72 val.
|
Tėvų linija
Emocinė parama tėvams, pagalbą teikia psichologai
|
+370 800 90012 (I–V 9.00–13.00 val. ir 17.00–21.00 val.)
Konsultacija suteikiama per 7 darbo dienas
|
Sidabrinė linija
Prireikus pagalbos, jaučiant poreikį būti išklausytam, ar tiesiog norint susirasti bendramintį nuolatiniam bendravimui telefonu, nedvejodami skambinkite nemokamu telefonu
|+370 800 80020 (I–V 8–22 val., VI–VII 11–19 val.)
Skambučiai šiais numeriais yra nemokami. Skubi psichologinė ar psichinė pagalba psichikos sveikatos centre visada suteikiama be eilės.
