Pirmą kartą Vilniuje – apdovanojimai miesto kūrėjams iš viso pasaulio: balsuokite už nominantus

Rugpjūčio 25 dieną prasideda viešas balsavimas, kuriame visi gali atiduoti savo balsą, už jų nuomonę, sostinei labiausiai nusipelnius užsienio kilmės vilniečius, jų įsteigtus verslus ar įkurtas iniciatyvas.
Vilniaus miesto verslo ir turizmo plėtros agentūrai „Go Vilnius“ prieš dvi savaites pakvietus teikti nominantus naujiesiems apdovanojimams, iš viso buvo sulaukta beveik 800 gyventojų pasiūlymų, iš jų komisija išrinko po tris finalininkus besivaržančius keturiose kategorijose.
„Kiekvienas iš pasiūlytų ir į finalinius trejetukus patekusių nominantų įrodo, kad Vilnius yra vieta, kurioje idėjos randa namus. Užsienio talentai bei verslai tampa neatsiejama mūsų miesto tapatybės dalimi, o Vilnių kuria labai skirtingos žmonių istorijos. „Vilnius Is My City Awards“ – tai būdas pastebėti ir padėkoti tiems, kurie mūsų sostinę pasirinko ne tik kaip vietą gyventi, bet ir kaip miestą, kurį jie patys aktyviai augina“, – sakė Indrė Laučienė, „Go Vilnius“ Užsienio talentų skyriaus vadovė.
Verslai, kuriantys Vilnių
Kategorijos „Už verslą, kuriantį Vilnių“ nominantai atspindi skirtingas sostinės ekonominio gyvenimo puses – nuo sostinėje išaugusio globalaus verslo iki socialinio restorano ir tarptautinės žaidimų kūrimo bendruomenės.
Vienas ryškiausių Vilniaus technologijų ekosistemos vardų – „Vinted“. Lietuvos sostinėje gimusi įmonė iš vietinio startuolio išaugo į vieną žinomiausių Europos technologijų bendrovių, o jos pagrindinė būstinė iki šiol veikia Vilniuje.
„Vinted“ kuria aukštos kvalifikacijos darbo vietas, pritraukia tarptautinius talentus ir padeda Vilniui pasaulio akyse įsitvirtinti kaip miestui, kuriame gali gimti globalūs verslai.
Šalia rikiuojasi Nyderlanduose gimęs Timas van Wijkas, Vilniuje įkūręs socialinį restoraną „Pirmas blynas“ – čia žmonės su negalia įgauna realias darbo bei profesinio tobulėjimo galimybes.
Ši iniciatyva keičia ne tik konkrečių žmonių gyvenimus, bet ir patį miestą – skatina atviresnį požiūrį į negalią ir rodo, kad socialinė atsakomybė gali būti sėkmingo verslo pamatas.
Tarp nominantų – ir tarptautinė žaidimų kūrėja „Wargaming“, kuriai Vilnius tapo viena svarbiausių veiklos lokacijų.
Sostinėje bendrovė buria didelę žaidimų kūrėjų bendruomenę, kuria aukštos kvalifikacijos darbo vietas, prisideda prie naujų industrijos talentų ugdymo ir padeda Vilniui įsitvirtinti kaip tarptautiniam technologijų bei žaidimų kūrimo centrui.
Miesto kultūros augintojai
Kategorijos „Už kultūrinį Vilnių“ nominantai primena, kad miesto kultūra gimsta ne tik scenose, galerijose ar muziejuose. Ji kuriama ir per bendruomenių telkimą, informacinę erdvę, švietimą bei gebėjimą pažinti vieniems kitus.
Šioje kategorijoje nominuota organizacija „SPEAK Lithuania“ padeda iš užsienio atvykusiems žmonėms įveikti kalbos barjerą ir lengviau įsilieti į miesto gyvenimą.
Ji Vilniuje skirtingų kultūrų žmones suburia mokytis kalbų, dalytis patirtimis ir kartu kurti bendruomenę per kultūrinius renginius bei kitas veiklas. Penkerius metus veikianti iniciatyva mažina socialinę atskirtį ir kuria atviresnę, tarptautiškesnę sostinės bendruomenę.
Vilniaus kultūrinę įvairovę gyvai įgarsina belgas Matthieu Bruyndonckx – tarptautinio choro „The Garfunkels – International Choir of Vilnius“ įkūrėjas ir dirigentas. Jo suburtas choras nuo pradinių 25 narių išaugo iki maždaug 80 dainininkų bendruomenės, kurioje susitinka lietuviai ir Vilniuje gyvenantys užsieniečiai.
Skirtingomis kalbomis atliekamas repertuaras ir pasirodymai miesto renginiuose paverčia chorą gyvu tarpkultūrinio dialogo pavyzdžiu ir padeda skirtingoms bendruomenėms kartu kurti Vilniaus kultūrinį gyvenimą.
Tarp kultūros kategorijos nominantų – ir Hatice Kübra Kaya. Į Vilnių iš Turkijos atvykusi studijuoti dabar ji aktyviai prisideda prie tarptautinės miesto studentų bendruomenės stiprinimo.
Vadovaudama ESN VILNIUS TECH, ji telkia skirtingų šalių studentus, skatina tarpkultūrinį dialogą ir kuria bendruomenę, kurioje Vilniuje gyvenantys užsieniečiai gali jaustis kaip namuose.
Vilniaus skonio formuotojai
Tuo metu kategorijos „Už skanų Vilnių“ nominantai padeda Vilniui augti kaip miestui, kurį galima pažinti ne tik per istoriją, architektūrą ar kultūrą, bet ir per skonius.
Jų kuriamos vietos ir patirtys stiprina sostinės, kaip įvairios ir tarptautiniu mastu įdomios gastronominės krypties, reputaciją.
Danų verslininkas Nielsas Peteris Pretzmannas Vilniaus senamiestyje įkūrė „Senatorių pasažą“ ir sujungė jame veikiančius restoranus su regeneraciniu „Farmers Circle“ ūkiu.
Jo vystoma „nuo ūkio iki stalo“ filosofija stiprina vietos produktų, sezoniškumo ir tvarumo kultūrą, o šiame komplekse veikiantys restoranai yra pelnę tarptautinį gastronomijos pasaulio pripažinimą.
Kitas nominantas – Indijoje gimęs portugalų kilmės virtuvės šefas Gasparas Fernandesas. Vilniuje jis sukūrė savitą gastronominį braižą, jungiantį indiškas ir portugališkas šaknis su šiuolaikine miesto restoranų kultūra.
Jo restoranas „Gaspar’s“ tapo vienu žinomiausių Vilniaus gastronomijos vardų, o pats šefas prisideda prie sostinės kulinarinės įvairovės ir tarptautinio jos matomumo.
Vilniaus gastronominę kultūrą jau daugiau nei du dešimtmečius formuoja ir Sicilijoje gimęs someljė Francesco di Marco.
Per degustacijas, edukaciją, restoranų veiklą ir tarptautinius ryšius jis padeda Vilniaus gastronomijos bendruomenei pažinti Europos vyno kultūrą ir kuria gyvą ryšį tarp Lietuvos bei platesnės Europos gastroscenos.
Istorijų apie Vilnių pasakotojai
Kategorijoje „Vilniaus ambasadorius“ nominuoti žmonės, kurie Lietuvos sostinę pristato tarptautinėms auditorijoms per mokslą, kultūrą, kalbą, investuotojų ryšius ir asmeninį santykį su miestu.
Lenkijos meno istorikė Anna Sylwia Czyż daugelį metų tyrinėja Vilniaus ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės meno bei architektūros paveldą.
Jos darbai apie Vilniaus sakralinę architektūrą, LDK kultūrinį paveldą ir istorines miesto asmenybes padeda iš naujo atrasti miesto istoriją bei pristato Vilniaus kultūrinį paveldą tarptautinei auditorijai.
Iš Kalabrijos kilęs Alessandro Sposato Vilniuje gyvena nuo 2010 metų. Čia jis moko italų kalbos ir kultūros, kuria gyvą ryšį tarp Italijos ir Lietuvos, o savo pasirinkimu Vilnių vadinti namais bei dalintis gyvenimo čia patirtimis prisideda prie miesto pristatymo tarptautinei bendruomenei.
Kanadoje užaugusi Rita Sakus – viena aktyviausių Lietuvos startuolių ir verslo angelų ekosistemos kūrėjų bei tarptautinių jos ambasadorių.
Prisidėdama prie „LitBAN“ veiklos, burdama tarptautinius investuotojus ir padėdama Vilniuje rengti aukšto lygio verslo bendruomenės susitikimus, ji sostinę pristato kaip atvirą, globalų ir ambicingą inovacijų miestą.
Nugalėtojus išrinks visuomenė
Balsuoti už savo favoritus galima „Vilnius is My City Awards“ galima ČIA. Daugiausia gyventojų balsų kiekvienoje kategorijoje surinkę nominantai taps pirmųjų „Vilnius Is My City Awards“ apdovanojimų laureatais, o nugalėtojai bus paskelbti rugsėjo 5 d. Bernardinų sode vyksiančioje tarptautinės bendruomenės šventėje „Vilnius Is My City“.
„Vilnius Is My City“ – tai kasmetinė sostinės tarptautinės bendruomenės šventė, suburianti Vilniuje gyvenančius užsieniečius, vietos bendruomenes, organizacijas, vilniečius ir miesto svečius.
Renginys šiemet tampa festivalio „Vilniaus dienos“ dalimi bei kvies pažinti daugiakultūrę sostinę per žmonių istorijas, muziką, skonius, kūrybą ir bendrystę.
Daugiau informacijos ir renginio programa: https://www.govilnius.lt/vilnius-is-my-city-lt.
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