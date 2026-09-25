Po beveik 40 metų – pokyčiai Medeinos pradinėje mokykloje: augs vietų skaičius, didės plotas

Po rekonstrukcijos mokykloje galės mokytis apie 500 vaikų vietoje dabartinių 300, o bendras pastato plotas išaugs daugiau nei dvigubai – nuo 2234 kv. m iki maždaug 6000 kv. m. Atnaujintoje mokykloje lauks šiuolaikiška ugdymo aplinka, naujos erdvės bendruomenei, sportui ir poilsiui, o jos architektūrinė vizija remsis išskirtine Medeinos – miško deivės – tematika.
Architektūrinį projekto konkursą organizavusi sostinės viešojo intereso objektų plėtros ir valdymo bendrovė Vilniaus vystymo kompanija jau išrinko geriausią Medeinos pradinės mokyklos rekonstrukcijos viziją. Konkurso laimėtoja tapo AB „PST Group“, su kuria pasirašyta 992 tūkst. Eur su PVM vertės projektavimo sutartis.
„Pastaraisiais metais Vilnius nuosekliai investuoja ne tik į naujų mokyklų statybą, bet ir į esamų atnaujinimą. Medeinos pradinės mokyklos rekonstrukcijos metu bus atnaujintas ir išplėstas pastatas, sukuriant šiuolaikiškas, saugias, funkcionalias erdves moksleiviams ir bendruomenei. Šios mokyklos atnaujinimas yra svarbus žingsnis stiprinant švietimo infrastruktūrą Pašilaičiuose“, – sakė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Vertinant konkursines idėjas buvo atsižvelgta į urbanistinį integralumą, architektūrinių sprendinių kokybę, racionalumą, funkcionalumą ir paslaugų kainą. Konkurso komisiją sudarė vyriausioji Vilniaus miesto architektė Laura Kairienė ir architektai Edgaras Neniškis, Saulius Mikštas ir Aurimas Syrusas.
„Architektūrinius projektų konkursus Vilniuje organizuojame tam, kad visi pastatai būtų iš tiesų pastatyti ar šiuo atveju rekonstruojami kokybiškai ir atitiktų aukščiausius standartus. Pašilaičiai išlieka sparčiai augančiu rajonu, todėl be Medeinos pradinės mokyklos dar šiemet baigsime naujo darželio Žemynos gatvėje statybas. O netoliese, Perkūnkiemyje statome ir naują progimnaziją“, – atkreipė dėmesį Vilniaus miesto vicemeras Vytautas Mitalas.
Projektuojant mokyklą bus išlaikomi esami rajono urbanistiniai principai ir simetriška kvartalo struktūra. Rekonstrukcijos metu ant esamo pastato bus įrengtas trečias aukštas, greta bus statomas papildomas priestatas, taip siekiant išplėsti mokyklą ir ją pritaikyti šiuolaikiniams ugdymo principams.
Atnaujintos mokyklos teritorijoje numatomos pavėsinės, augalų darželiai, sporto erdvės, poilsio zonos ir pagrindinė aikštė. Ji bus skirta bendruomenės renginiams ir laikinai scenai.
„Šis projektas leis ne tik reikšmingai padidinti mokyklos pajėgumą, bet ir sukurti kokybiškai naują ugdymo aplinką. Konkurso dalyviai turėjo pasiūlyti idėjas, kurios gerintų švietimo infrastruktūrą, užtikrintų prieinamumą žmonėms su negalia, numatytų naujas sporto ir ugdymo erdves bei priedangos įrengimą. Laimėjusi architektūrinė idėja šiuos tikslus apjungia į vientisą ir funkcionalią visumą“, – sakė projektą plėtojančios Vilniaus vystymo kompanijos Projektavimo ir statybos valdymo departamento vadovas Jonas Stravinskas.
Mokyklai suteiktas Medeinos – miško deivės pavadinimas tapo pagrindine architektūrinės idėjos ašimi. Siekiant atspindėti mokyklos pavadinimą ir sukurti atpažįstamą identitetą, pastato architektūroje numatytas apželdintas stogas bei svyrantys augalai ant fasadų.
Interjere kaip vienas iš akcentų taip pat numatytas didelis vijoklinis augalas, vizualiai jungiantis architektūrą su gamtine aplinka. Augalijos integravimas į architektūrą tampa aliuzija į miško deivės simboliką.
Konkurso techninė užduotis buvo parengta remiantis vietos bendruomenės idėjomis. 2025 m. lapkritį vykusiose kūrybinėse dirbtuvėse savo lūkesčius išsakė mokyklos darbuotojai, mokinių šeimos ir Pašilaičių gyventojai.
„Siūlydami konkursui savo architektūrinę idėją nei vieno iš nurodytų bendruomenės poreikio nepamiršome, todėl tikimės, kad iš pagrindų atnaujinta Medeinos pradinė mokykla taps ne tik šviesia ir įkvepiančia ugdymo aplinka jos mokiniams, bet ir jungiančiu bendruomenės gyvenimo centru“, – pabrėžė architektūrinės idėjos autorius „PST Group“ architektas Andrius Gečys.
Pasirašiusi projektavimo sutartį AB „PST Group“ turės parengti techninį darbo projektą, o vėliau bus organizuojamas rangos paslaugų viešasis pirkimas. Atrinkti tiekėjai projektą turės įgyvendinti iki 2029 m. vidurio.
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