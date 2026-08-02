Po liūties Vilniuje fiksuoja nepavydėtinus vaizdus: į darbus žmonės turi išvažiuoti jau šiandien!

Feisbuko grupėje „Orų entuziastai“ rugpjūčio 2 d. pasidalyta vaizdo įrašu, kuriame galima pamatyti vis dar didelį kiekį lietaus vandens minėtoje vietoje. Situacija, pasak internautų, fiksuota 13 val.
„Kitos saugios vietos kirsti automagistralę nėra poros kilometrų spinduliu“, – įspėjo vaizdo medžiagą socialiniame tinkle pasidalijęs žmogus.
„Dar vis taip apsemta? Sukviestų ugniagesių autocisternas su siurbliais ir išsiurbtų. Kažin ko laukiama. Į darbus jau šiandien ten gyvenantys turi ruoštis ir važiuoti, nes rytoj kažin ar nuvažiuos“, – svarstė komentavusieji prie vaizdo įrašo.
Primename, Valstybinių kelių tvarkytoja „Kelių priežiūra“ sekmadienį priešpiet pranešė, kad nuo šeštadienio maždaug 23 val. kelininkai nepertraukiamai dirba ties Bukiškio viaduku Vilniaus rajone, Avižieniuose, kur susikaupė didelis paviršinio vandens kiekis.
„Siekiant kuo greičiau pašalinti audros padarinius, šiuo metu vykdomi intensyvūs vandens šalinimo darbai, pasitelkus didelio našumo vandens siurblius. Dėl didelio susikaupusio vandens kiekio eismas po Bukiškio viaduku šiuo metu išlieka uždarytas“, – nurodė bendrovė.
Jos teigimu, intensyviai lyjant didelis vandens kiekis gali susikaupti per labai trumpą laiką, todėl net ir krituliams pasibaigus, šalinimo darbai tęsiami, kol atkuriamos saugios eismo sąlygos.
Taip pat kelininkų brigados įvairiuose valstybinių kelių ruožuose šalina nuvirtusius medžius ir nulūžusias šakas, vykdo sustiprintą patruliavimą bei vertina vietas, kuriose dėl audros galėjo susidaryti naujos kliūtys ar pavojingos eismui situacijos.
Bendrovė prašo vairuotojų atkreipti dėmesį į laikinus kelio ženklus, o pastebėjus apsemtus ar medžių užverstus kelius informuoti „Kelių priežiūrą“ arba pažymėti kliūtis „Waze“ programėlėje.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, sekmadienį lietaus tikimybė maža, pūs 6–11 m/s šiaurės vakarų vėjas, temperatūra kils iki 20–25 laipsnių šilumos.
Pirmadienį lietus nenumatomas, šils iki 22–27 laipsnių, antradienį kai kur trumpai palis, bus 25–30 laipsnių šilumos.
(be temos)