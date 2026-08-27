Po vasaros kovų Vilniaus kiemuose – didysis „Minuso“ superfinalas

Visą vasarą dalyviai varžėsi savo rajonų aikštelėse, kol kiekvienoje Vilniaus seniūnijoje paaiškėjo po vieną žaidėją, iškovojusį teisę atstovauti savo rajonui superfinale. Rugsėjo 6-ąją finalininkų laukia keli kovų etapai, po kurių paaiškės du stipriausi turnyro dalyviai. Jie lemiamoje dvikovoje susikaus dėl Vilniaus „Minuso“ čempiono titulo.
Finale netrūks ir gerai pažįstamų sporto bei pramogų pasaulio veidų. Renginį ves Paulius Ambrazevičius, o kovoms teisėjaus krepšinio turinio kūrėjas Gytis Blaževičius, buvusi krepšininkė ir televizijos laidų vedėja Dalia Belickaitė bei krepšininkas Edvinas Šeškus.
Prie teisėjų komandos taip pat prisijungs Simonas Litvinavičius iš Vilniaus miesto krepšinio teisėjų sąjungos ir jaunosios krepšinio kartos atstovai – Sostinės krepšinio mokyklos U16 auklėtinis Rapolas Klišauskas, šiemet su Lietuvos U16 rinktine dalyvavęs Europos čempionate, bei SKM atstovas Arnas Adomavičius.
Kovoti bus dėl ko – pagrindinis projekto partneris „Novaturas“ turnyro nugalėtojui dovanos kelionę dviem į Egiptą.
„Šią vasarą „Minusas“ subūrė skirtingas kartas – jauniausiems dalyviams buvo vos 8-eri, vyriausiam – 60 metų. Tai parodė, kad kiemo krepšinis vis dar geba telkti kaimynus ir bendruomenes. Dabar stipriausi visų seniūnijų žaidėjai susitiks superfinale, tad kviečiu vilniečius ateiti palaikyti savo rajono ir kartu išsiaiškinti, kas taps šių metų Vilniaus „Minuso“ čempionu“, – sakė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
„Minusas“ sugrąžino žaidėjus į kiemų aikšteles
Į turnyrą užsiregistravo daugiau nei 600 dalyvių, o „Minuso“ mačai vyko 122 krepšinio aikštelėse visame mieste. Daugiausia dalyvių sulaukė Verkiai, Žirmūnai ir Šnipiškės.
Projektą inicijavę Vilniaus miesto savivaldybė, „Active Vilnius“ ir „BasketNews“ siekė sugrąžinti žaidėjus į savo rajonų krepšinio aikšteles, paskatinti daugiau judėti ir per daugeliui nuo vaikystės pažįstamą „Minuso“ žaidimą suburti kaimynus bei bendruomenes.
Superfinalas – „Vilniaus dienų“ metu
Didysis „Minuso“ superfinalas vyks festivalio „Vilniaus dienos“ metu, kaip sporto festivalio programos dalis.
Baltojo tilto sporto aikštyne laukiami ne tik finalininkai. Vilniečiai kviečiami ateiti su šeimomis, draugais ir kaimynais, palaikyti savo seniūnijos atstovą ir kartu pasinerti į finalinių kovų azartą.
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