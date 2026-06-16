Pradinukų piešiniai taps kelio ženklais Medeinos gatvėje: geriausieji gaus dovanas

Šiuo metu gatvėje jau vykdomi eismo saugumą didinantys pokyčiai – pėsčiųjų perėjos žymimos švieselėmis, eismo juostų trajektorijos aiškiau atskiriamos „bitutėmis“, taip pat bus įrengta žalioji erdvė, pakeisianti neteisėtą automobilių parkavimą žaliojoje zonoje, ir kt.
„Medeinos gatvė yra gana judri, ja transporto priemonių vairuotojai naudojasi kirsdami rajoną nuo Ukmergės g. link Justiniškių gatvės. Tačiau šalia gatvės yra įsikūrusios net dvi mokyklos, kvartalo viduryje taip pat veikia mokykla-darželis, todėl Medeinos g. eismo situacija ne visuomet pakankamai saugi mažųjų vilniečių judėjimui.
Siekiame edukuoti gyventojus, vairuotojus apie darnų judumą, keliavimo pėsčiomis, dviračiu ar viešuoju transportu naudą, tačiau ne mažiau svarbūs ir fiziniai pokyčiai Medeinos gatvėje. Jie sudaro sąlygas saugiau ir patogiau kirsti gatvę tiek vaikams, atvykstantiems į ugdymo įstaigas, tiek visiems kaimynystėje“, – sakė projekto „Gatvės visiems“ Vilniaus komandos vadovė Birutė Jatautaitė.
Medeinos pradinės mokyklos teritorijoje, įgyvendinant projektą „Gatvės visiems“, jau anksčiau įrengtos lauko klasėms skirtos modulinės erdvės, dviračių stoginė, spalvomis išskirtos judėjimo zonos.
Šiuo metu Medeinos g. dalyje ties Medeinos pradine mokykla pradeda dirbti UAB „Grinda“ komanda, įgyvendinanti eismo saugumą gerinančius infrastruktūros sprendinius. Pradėti aplinkos tvarkymo darbai – demontuojamos perteklinės kietosios dangos, o jų vietoje planuojama įrengti želdynus bei poilsio erdves, pritaikytas įvairaus amžiaus gyventojų, tarp jų ir vaikų, poreikiams.
Viena iš projekto priemonių – rekomendacinio pobūdžio kelio ženklai, kurie spausdinami ryškiai geltoname fone ir atkreipia transporto priemonių vairuotojų dėmesį į konkrečioje vietoje svarbų elgesį. Projekto komanda įsitikinusi, kad prasmingiausia šių ženklų kūrimą patikėti vaikams, kurių saugumui užtikrinti ir yra skirti planuojami pokyčiai.
„Pokyčiai pirmiausia orientuoti į vaikų judumo ir saugumo stiprinimą, tačiau edukacija vyksta ne tik vaikams – jie mokomi saugiai kirsti gatvę, apsidairyti į abi puses ir eiti per perėją tik sustojus transporto priemonėms, – bet ir vairuotojams. Vaikai gali būti labiau išsiblaškę, skubėti ar ne visada įvertinti situaciją, todėl važiuojant tokiomis gatvėmis, jų atkarpomis būtinas ypatingas dėmesingumas bei atsargumas“, – pabrėžė komandos nariai.
Kaip vyks projekto „Gatvės visiems“ kelio ženklų piešinių konkursas?
Siekiant darnaus judumo tema sudominti kuo daugiau įvairaus amžiaus vilniečių, pradinių klasių mokiniai (6–10 metų amžiaus) yra kviečiami nupiešti kelio ženklus, juose pavaizduojant, ką jiems reiškia saugus judėjimas, kelių eismo taisyklės, jų laikymasis ir pan.
Piešiami kelio ženklai gali būti dviejų formų – lygiakraščio trikampio (kraštinės ilgis 70 cm) ir stačiakampio (plotis 90 cm, aukštis 60 cm). Galima piešti ir mažesnio formato kelio ženklus, tačiau svarbu išlaikyti pateiktas kraštinių proporcijas.
Piešiniai kelio ženklams gali būti atliekami įvairiomis technikomis – lipdomi iš spalvoto popieriaus, piešiami flomasteriais, markeriais, spalvotais pieštukais ar dažais. Būtina, kad piešinys neturėtų iš lapo plokštumo išsikišančių (3D) detalių.
Pateikiant atlikti darbą konkursui, kuo geresnės kokybės piešinio nuotrauką reikia siųsti el. paštu [email protected] iki birželio 26 d. (imtinai). Laiške reikia nurodyti vaiko vardą, amžių, kontaktinį tel. numerį, kuriuo laimėjimo atveju būtų galima susisiekti su vaiko tėvais ar globėjais. Vieno vaiko konkursui pateikiamų piešinių skaičius nėra ribojamas.
Piešinio originalą pravartu išsaugoti iki konkurso laimėtojų paskelbimo liepos mėnesio pradžioje. Sėkmės atveju projekto „Gatvės visiems“ komanda įsipareigoja organizuoti fizinės piešinio kopijos perdavimą kelio ženklų gamintojams.
Laimėjusius piešinius, kurie virs tikrais kelio ženklais, išrinks tarptautinio mobilumo projekto „Gatvės visiems“ komanda. Numatoma, kad bus išrinkti 3 geriausi darbai, tačiau įvertinus piešinius, šis skaičius gali kisti. Geriausių darbų autoriai gaus Vilniaus miesto savivaldybės ir projekto „Gatvės visiems“ prizus bei padėkos raštus.
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