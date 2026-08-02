Prakalbo apie audros padarinius Vilniuje: vaduoti teko ne tik iš lietaus vandens spąstų

„Daugiausia patyrėme problemų su Vilniaus apskritimi (...), ten turėjome net 27 iškvietimus. Kituose regionuose šiek tiek mažiau: Klaipėdos apskrityje du, Alytaus – penki, Telšių – vienas ir Utenos – du įvykiai fiksuoti“, – LRT radijui sekmadienį sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) specialistas Giedrius Vaičiulis.
Jo duomenimis, 34 atvejais ugniagesiai patraukė ant kelio važiuojamosios dalies nukritusius medžius, dukart – ant elektros laidų ir kartą – ant pastato.
„Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) atjungimų žemėlapio duomenimis, šiuo metu elektros šalyje dėl sutrikimų neturi apie 1,6 tūkst. gyventojų.
Sinoptikė Elena Kliukina transliuotojui sakė, kad Vilniaus rajone iškrito beveik 35 mm lietaus, Varėnos rajone – beveik 27 mm, taip pat stipriai lijo Švenčionyse, Šeduvoje, Biržuose ir Pakruojyje.
„Rytų Lietuva gavo daugiausia lietaus ir, aišku, lietų lydėjo perkūnijos, vietomis kilo ir vėjo gūsiai“, – nurodė E. Kliukina.
Vilniaus savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ Eismo valdymo ir organizavimo skyriaus vadovas Evaldas Morkūnas LRT radijui sakė, kad sostinėje dėl didelio kritulių kiekio buvo apsemtų gatvių, tarp jų – Kovaliukų, Laisvės prospektas, o nuvirtę medžiai trikdė viešojo transporto eismą.
„Bet situacija dabar yra gana nebloga. Šiuo metu viešasis transportas juda sklandžiai, šviesoforai (...) jau yra atstatyti arba atstatomi šiuo metu ir eismas Vilniuje turėtų vykti sklandžiai“, – nurodė E. Morkūnas.
Kaune apsemtų gatvių, kaip sakė savivaldybės Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius, nebuvo.
„Kelių priežiūra“: šalinamas vanduo po viaduku Avižieniuose
Valstybinių kelių tvarkytoja „Kelių priežiūra“ sekmadienį pranešė, kad nuo šeštadienio maždaug 23 val. kelininkai nepertraukiamai dirba ties Bukiškio viaduku Vilniaus rajone, Avižieniuose, kur susikaupė didelis paviršinio vandens kiekis.
Apie 16 val. bendrovė informavo, kad vandens lygį po viaduku pavyko sumažinti apie 40 centimetrų. Tęsiant vandens šalinimą, eismas čia lieka uždarytas, vairuotojų prašoma rinktis kitus maršrutus ir laikytis eismo organizavimo priemonių.
„Šiuo metu pagrindinis tikslas – sumažinti vandens lygį iki kelio dangos ir kuo greičiau atkurti saugų eismą. Darbai tęsiami nepertraukiamai, tačiau jų trukmė priklausys nuo to, kaip sparčiai pavyks pašalinti likusį vandens kiekį“, – nurodė „Kelių priežiūra“.
Bendrovė prašo vairuotojų atkreipti dėmesį į laikinus kelio ženklus, o pastebėjus apsemtus ar medžių užverstus kelius informuoti „Kelių priežiūrą“ arba pažymėti kliūtis „Waze“ programėlėje.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, sekmadienį lietaus tikimybė maža, pūs 6–11 m/s šiaurės vakarų vėjas, temperatūra kils iki 20–25 laipsnių šilumos.
Pirmadienį lietus nenumatomas, šils iki 22–27 laipsnių, antradienį kai kur trumpai palis, bus 25–30 laipsnių šilumos.
(be temos)