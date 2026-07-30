Premjeras su Vilniaus meru aptars kultūros, sporto bei viešosios infrastruktūros projektus

Kaip Eltai nurodė premjero atstovas spaudai Gedas Salyga, susitikime bus aptarti sostinei ir visai Lietuvai svarbūs kultūros, sporto bei viešosios infrastruktūros projektai.
„Darbotvarkėje numatyti klausimai dėl Nacionalinio stadiono, Nacionalinės koncertų salės, Vilniaus kongresų centro (Vilniaus koncertų ir sporto rūmų)“, – susitikimo išvakarėse nurodė M. Sinkevičiaus atstovas.
Pasak G. Salygos, susitikime bus aptarta šių projektų įgyvendinimo eiga, aktualūs iššūkiai ir tolesni žingsniai.
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