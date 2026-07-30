 Premjeras su Vilniaus meru aptars kultūros, sporto bei viešosios infrastruktūros projektus

Premjeras su Vilniaus meru aptars kultūros, sporto bei viešosios infrastruktūros projektus

2026-07-30 07:13
BNS inf.

Ketvirtadienį ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius susitiks su Vilniaus miesto meru Valdu Benkunsku. 

Valdas Benkunskas ir Mindaugas Sinkevičius
Valdas Benkunskas ir Mindaugas Sinkevičius / G. Šileikaitės, J. Elinsko/ ELTOS nuotr.

Kaip Eltai nurodė premjero atstovas spaudai Gedas Salyga, susitikime bus aptarti sostinei ir visai Lietuvai svarbūs kultūros, sporto bei viešosios infrastruktūros projektai.

„Darbotvarkėje numatyti klausimai dėl Nacionalinio stadiono, Nacionalinės koncertų salės, Vilniaus kongresų centro (Vilniaus koncertų ir sporto rūmų)“, – susitikimo išvakarėse nurodė M. Sinkevičiaus atstovas.

Pasak G. Salygos, susitikime bus aptarta šių projektų įgyvendinimo eiga, aktualūs iššūkiai ir tolesni žingsniai.

Šiame straipsnyje:
premjeras
Vilniaus meras
Valdas Benkunskas
Mindaugas Sinkevičius

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aptars nauja sukciu plana ,kaip nup is ti daugiau Euriuku
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