Prie Vilniuje esančių kapinių įvedami laikini eismo ribojimai: ką svarbu žinoti?

Skelbiama, kad nuo spalio 22 d. iki lapkričio 2 d. Rokantiškių, Karveliškių, Kairėnų ir Saltoniškių kapinių prieigose šalia autobusų, apsisukimo žiedų, kapinių įėjimo vartų automobiliams bus draudžiama sustoti ir stovėti.
Taip pat lapkričio 1–2 d. Rokantiškių, Karveliškių, Kairėnų ir Saltoniškių kapinių prieigose eismas bus nukreipiamas apylankų maršrutais.
Savivaldybė nurodo, kad transporto eismas į Rokantiškių kapines iš Stepono Batoro g. bus nukreiptas per Naująją Vilnią Viršupio, A. Kojelavičiaus, Šiaurės, Uosių, Kalno ir Rokantiškių gatvėmis. Taip pat link Viršupio gatvės eismas vyks viena kryptimi, sudarant galimybę pravažiuoti maršrutiniams autobusams.
Į Kairėnų kapines, vengiant didelių spūsčių, savivaldybė gyventojams rekomenduoja važiuoti nuo Nemenčinės plento pusės. Iš Kairėnų gatvės transporto priemonės bus kreipiamos apylanka per Šilėnų gatvę. Be to, atkarpoje ties Kairėnų kapinėmis eismas vyks viena kryptimi.
Tuo metu į Karveliškių kapines rekomenduojama vykti iš Vilniaus rajono Sudervės seniūnijos pusės. Eismas pro šias kapines taip pat vyks viena kryptimi: nuo A. Mickevičiaus gatvės link kapinių bus galima važiuoti tik Naujosios gatve, o išvažiuoti – tik Karveliškių gatve.
Savivaldybė pažymi, kad lapkričio 1 d. Ąžuolyno gatvėje, ties Saltoniškių kapinėmis, bus draudžiamas transporto, išskyrus viešąjį transportą, eismas. Įvažiuoti į šalia kapinių esančią stovėjimo aikštelę bus galima tik iš Ozo gatvės.
Numatoma, kad viešąją tvarką kapinių prieigose prižiūrės ir srautų reguliavimu rūpinsis savivaldybės bei policijos pareigūnai.
Kaip buvo skelbta anksčiau, prieš Vėlines ir jų laikotarpiu taip pat link didžiausių Vilniaus miesto kapinių dažniau kursuos sostinės viešasis transportas.
Į pagrindines miesto kapines vilniečiai galės nuvykti patogiau spalio 25–26 bei lapkričio 1–2 savaitgalio dienomis.
Į Rokantiškių kapines dažniau nurodytomis dienomis veš 37 ir 115 maršrutų autobusai, į Karveliškių kapines – 63 maršruto autobusai, į Liepinių kapines – 2 maršruto autobusai, o į Kairėnų kapines – 38 ir 114 maršrutų autobusai.
