R. Šimašius: jeigu liks vakcinų, nuo penktadienio pradėsime skiepyti 35+ amžiaus grupės gyventojus

„Šiandien dar kviečiame skiepytis tuos, kam per 45 metai. Jeigu liks vakcinų, tai nuo rytojaus skiepytis kviesime nuo 35 metų (...) Pas mus skiepytis norinčių yra daugiau nei kitur, tai pagal tą situaciją kviesime per 35 metų asmenis“, – ketvirtadienį surengtoje spaudos konferencijoje kalbėjo R. Šimašius, pažymėdamas, kad palaikymą leistis žemyn per amžiaus grupes išsakė sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys.

„Ministro bandžiau klausti, ką daryti tokiu atveju. Ar palikti vakcinas nepanaudotas, ar ankstinti revakcinavimo laiką, ar leistis pagal amžiaus kategorijas žemyn. Tai nebuvo lengva atsakymą gauti, bet kadangi ir kiti merai tą patį klausimą uždavė, tai išgirdome, kad reikia leistis žemyn“, – tvirtino Vilniaus meras.

ELTA primena, kad sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys ketvirtadienį paskelbė, jog ateinančią savaitę, nuo gegužės 10 d., visoje Lietuvoje nuo COVID-19 bus pradėti skiepyti 55+ amžiaus grupės žmonės.

Pasak jo, kas savaitę bus leidžiamasi viena amžiaus grupe žemyn. Nuo gegužės 31 dienos būtų pradėti skiepyti visi norintys vyresni nei 16 metų žmonės.