Rekonstruos Jačionių transformatorių pastotę Vilniuje

Skelbiama, kad įgyvendinant projektą bus atnaujinta daugiau nei keturis dešimtmečius eksploatuojama infrastruktūra, diegiami modernūs valdymo ir automatizavimo sprendimai bei stiprinamas elektros perdavimo tinklo patikimumas.
„Jačionių pastotė yra svarbus Vilniaus elektros tinklo objektas, todėl jos rekonstrukcija leis sumažinti įrangos gedimų riziką, padidinti tinklo valdymo efektyvumą ir užtikrinti patikimesnį elektros energijos perdavimą“, – pranešime teigia „Litgrid“ Strateginės infrastruktūros departamento vadovas Karolis Sabaliauskas.
Bendrovė nurodo, kad transformatorių pastotė pradėta eksploatuoti 1982 metais, didžioji dalis šiuo metu veikiančios 110 kilovoltų (kV) įrangos yra nusidėvėjusi, pagaminta pagal tuo metu galiojusius standartus, o jos remontas tampa vis sudėtingesnis dėl atsarginių dalių trūkumo ir ekonomiškai neefektyvus.
Pagal pasirašytą sutartį techninio darbo projekto rengimas truks apie 6 mėnesius, vėliau bus vykdomi rekonstravimo darbai, kurių trukmė numatoma apie 20 mėnesių.
Anot „Litgrid“, rekonstrukcijos darbų metu bus užtikrintas nepertraukiamas elektros energijos tiekimas vartotojams.
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