„Rezultatas – labai geras“: gyvenamą vietą sostinėje deklaravo daugiau nei 6 tūkst. naujų vilniečių

Tai BNS patvirtino Vilniaus miesto savivaldybės Finansų valdymo grupės vadovas Julius Lukošius, patikslinęs, kad sostinėje gyvenamąją vietą yra deklaravę beveik 640 tūkst. vilniečių.
Deklaruoti gyvenamąją vietą Vilniuje savivaldybė skatina skiriamomis piniginėmis paskatomis bei dovanojamu „vilniečio startiniu rinkiniu“.
Kaip BNS sakė J. Lukošius, sostinės valdžia džiaugiasi kampanija ir sako, kad ji pasiteisino.
„Mes nuo pat pradžios sakėme, kad iš principo kiek mes bepritrauktume naujų vilniečių, vis tiek miesto biudžetas bus pliuse – tai vis tiek taps miesto pajamomis“, – teigė jis.
Pasak J. Lukošiaus, minėti daugiau nei 6 tūkst. vilniečių miesto biudžetą papildys beveik 7,5 mln. eurų per metus.
„Manau, kad įvertinant tas pastangas, kurias reikėjo įdėti kampanijai, tai rezultatas yra labai labai geras“, – aiškino jis.
Paklaustas, ar savivaldybė ketina minėtą kampaniją tęsti kitąmet, J. Lukošius tikino, kad tai buvo vienkartinė skatinimo priemonė.
„(Jeigu – BNS) kasmet kartotume tokį dalyką metų pabaigoje, tai tiesiog mes įpratintume vilniečius nesideklaruoti mieste, kol neateis metų pabaiga ir laukti kažkokių tai paskatų“, – tvirtino savivaldybės atstovas.
Savivaldybės duomenimis, vidutiniškai vienas vilnietis miesto biudžetą papildo 1145,5 euro per metus.
Po vienerių metų Vilniuje gyvenamąją vietą deklaravusiam žmogui bus skiriama išmoka, sudaranti 50 proc. per pirmuosius metus sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM), bet ne daugiau nei 500 eurų.
Po dviejų – papildoma išmoka, sudaranti 50 proc. per antruosius metus sumokėto GPM, taip pat iki 500 eurų.
Dovanojamą „vilniečio startinį rinkinį“ sudaro dešimt vienkartinių 60 minučių trukmės Vilniaus viešojo transporto bilietų ir vienas kelionės bilietas sostinės elektriniu laivu, du kvietimai į kino centrą „Skalvija“ bei kvietimas į Lazdynų baseiną.
Pasak J. Lukošiaus, savivaldybės skiriamos naudos miestui kainuoja maždaug 50 eurų asmeniui.
Be kita ko, 21 įmonė, veikianti Vilniuje, taip pat suteikė įvairių naudų gyvenamąją vietą sostinėje deklaravusiems žmonėms.
Anot savivaldybės, iniciatyva siekiama Vilniuje gyvenančius žmones paskatinti oficialiai registruotis mieste, užtikrinant tikslesnį sostinės plėtros planavimą, efektyvesnį paslaugų teikimą ir racionalų biudžeto lėšų paskirstymą.
Rugsėjį skelbta, kad Valstybinės ligonių kasos duomenimis, prie Vilniaus pirminės sveikatos priežiūros įstaigų prisirašę 736 tūkst. gyventojų, tačiau savo gyvenamąją vietą mieste deklaravę buvo apie 100 tūkst. mažiau žmonių.
Taip pat sostinėje mokosi beveik 50 tūkst. studentų, iš jų daugiau nei 30 tūkst. nėra deklaravę gyvenamosios vietos Vilniuje.
Skelbiama, kad kampanija baigsis gruodžio 31 dieną.
