Sostinėje pagerbti ateities talentus auginantys mokytojai

„Mokytojai ugdo vaikų pasitikėjimą savimi, smalsumą, atsakomybę ir norą siekti daugiau. Jie augina naują vilniečių kartą – žmones, kurie ateityje kurs mūsų miestą ir Lietuvą, garsins Vilnių pasaulyje. Todėl šiandien norime padėkoti ne tik už pamokas, bet ir už tai, kas dažnai lieka už jų ribų – už idėjas, iniciatyvas, kantrybę, drąsą keistis ir kasdien kuriamą ryšį su mokiniais“, – į mokytojus kreipėsi Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Kiekvienam Metų mokytojui ir vadovui įteiktas vardinis ekslibris, mero padėka ir 1 000 eurų vertės dovana. Apdovanojimų vakare taip pat padėkota ir aktyviausiems „Vilnius yra mokykla“ pedagogams.
Jau kelerius metus iš eilės sostinė visus miesto mokytojus visą savaitę kviečia Mokytojų dieną švęsti ilgiau nei vieną dieną ir naudotis specialiais šventiniais pasiūlymais – nemokamai lankytis spektakliuose, muziejuose, kino teatre, dalyvauti ekskursijose, sportuoti ir pan.
Metų mokytoja tapusi Vilniaus Volungės darželio-mokyklos pradinių klasių mokytoja Justina Bortkevičienė įvertinta už aktyvumą, kūrybiškumą, nuoširdžią socialinę ir pilietinę veiklą, inovatyvią profesinę veiklą bei ypatingą ryšį su visa mokyklos bendruomene.
Vilniaus darželio-mokyklos „Vilija“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė Ivona Pavlovska apdovanota už drąsą ieškoti naujų ugdymo metodų, iniciatyvumą, lankstumą ir kokybišką ugdymą daugiakalbėje aplinkoje. O Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos ir Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos istorijos bei pilietiškumo pagrindų mokytojas ekspertas Mindaugas Olbutas įvertintas už išskirtinę profesinę brandą, aukštus vadybinius gebėjimus ir aktyvią lyderystę, darančią reikšmingą įtaką ne tik ugdymo įstaigoms, bet ir miesto švietimo bendruomenei.
Vilniaus lopšelio-darželio „Šnekutis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai Gintarei Laurinėnaitei apdovanojimas skirtas už inovatyvumą, naujausių technologijų ir metodų taikymą ugdymo procese, aktyvią veiklą švietimo bendruomenėje ir gerosios patirties sklaidą. Vilniaus „Žaros“ gimnazijos dorinio ugdymo ir gyvenimo įgūdžių mokytoja Irina Delgiado įvertinta už kūrybiškumą ir inovatyvumą organizuojant integruotas pamokas miesto erdvėse, naujų ugdymo metodų, iniciatyvų ir mokomųjų priemonių kūrimą.
Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos Tarptautinio bakalaureato biologijos mokytoja Hatice Kubra Kaya apdovanota už gebėjimą greitai užmegzti ypatingą ryšį su mokiniais, pritaikyti įtraukiančius mokymosi metodus pagal individualius poreikius ir taip išryškinti kiekvieno mokinio asmeninę pažangą bei savęs vertinimą. Vilniaus lopšelio-darželio „Jovarėlis“ meninio ugdymo (muzikos) mokytoja ekspertė Eglė Povilaitienė įvertinta už profesionalumą, kūrybiškumą, aktyvią metodinę veiklą, gebėjimą įkvėpti vaikus ir kolegas bei indėlį į būsimų pedagogų rengimą.
Vilniaus Grigiškių meno mokyklos mokytojas metodininkas, orkestro įkūrėjas ir dirigentas Vladimir Šoch apdovanotas už aukšto lygio muzikinio ugdymo plėtojimą, gebėjimą derinti pedagoginį meistriškumą ir asmenybės ugdymą, formuojant aukštą sceninę kultūrą ir atsakomybę. Vilniaus Žvėryno gimnazijos istorijos mokytoja Odeta Jonykienė įvertinta už pedagoginį profesionalumą, šiuolaikišką, patyriminį ir įtraukų ugdymą bei reikšmingą įtaką miesto švietimo bendruomenei.
Vilniaus lopšelio-darželio „Coliukė“ meninio ugdymo pedagogas Martynas Enčius Metų mokytojo apdovanojimo sulaukė už kūrybiškumą, gebėjimą įkvėpti kitus, netradicinius ugdymo metodus ir kuriamą inovatyvią, patirtinę bei įtraukiančią meninio ugdymo aplinką.
Metų vadovų apdovanojimai šiemet įteikti trims skirtingoms, tačiau bendrą tikslą – stiprią ir šiuolaikišką mokyklą – kuriančioms lyderėms ir lyderiui. Vilniaus Vilkpėdės lopšelio-darželio direktorė Lina Banaitienė įvertinta už išskirtinę lyderystę, aktyvumą, kuriamas iniciatyvas, gebėjimą apjungti inovatyvų ugdymą, tarptautiškumą ir tvarumą bei ugdymo idėjų įgyvendinimą.
Vilniaus Žemynos progimnazijos direktorė Laura Armanavičė-Geffen apdovanota už sėkmingą vadybinę lyderystę, drąsą, kūrybiškumą ir gebėjimą įgyvendinti strateginius pokyčius išsaugant vertybes, santykį su žmogumi ir bendruomene. Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos direktorius Rimantas Remeika įvertintas už ilgametį, sėkmingą ir sistemingą darbą, reikšmingą indėlį į miesto švietimą, drąsą ir vadybinę lyderystę siekiant rezultato.
Vilniaus metų mokytojų apdovanojimuose muzikinius sveikinimus sostinės pedagogams skyrė Vaidas Baumila.
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