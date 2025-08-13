Sostinėje vyks augalinio maisto šventė

Renginį organizuoja nevyriausybinė organizacija „Augalyn“ kartu su Vilniaus miesto savivaldybe ir projektu „Vilnius – Europos žalioji sostinė 2025“. Pikniko tikslas – pakviesti žmones atrasti augalinius skonius ir tokio maisto naudą, taip pat įnešti daugiau augalinių spalvų į savo kasdienybę.
„Pastaruoju metu vis daugiau žmonių domisi augaliniu maistu, siekdami gyventi sveikiau ir geriau jaustis. Augalinio pagrindo mityba ne tik atitinka tokius poreikius, bet ir prisideda prie tvarumo. Skaičiuojama, kad augaliniai patiekalai gali reikšmingai taupyti vandenį, žemę ir kitus išteklius bei mažinti klimato kaitą sukeliančių dujų emisijas. Šiemet Vilniui, besipuošiančiam Europos žaliosios sostinės titulu, augalinis piknikas – kaip niekad tinka“, – sakė Jurga Pociūtė-Mikūtienė, projekto „Vilnius – Europos žalioji sostinė 2025“ vadovė.
Pasak „Augalyn“ komunikacijos vadovės Urtės Ramšaitės-Vyšniauskės, tokie renginiai suteikia galimybę miestiečiams priartėti prie sveikesnių ir tvaresnių sprendimų praktiškai. „Dažnai žmonės nedrįsta išbandyti naujų patiekalų vien tik išvydę receptus ar skaitydami straipsnius, tačiau gyvai ragaujant tampa aišku, kad augalinis maistas ne tik naudingas, bet ir skanus, įvairus. Piknikas sukuria neformalią erdvę dalintis žiniomis ir patirtimis, kur augalinės idėjos sklinda natūraliai – per pokalbius, bendrą ragavimo patirtį, įkvepiančius pavyzdžius. Tokie potyriai paskatina grįžus namo išbandyti ką nors naujo, o ilgainiui – įtraukti daugiau augalinių patiekalų į kasdienį racioną“, – tikino „Augalyn“ komunikacijos vadovė.
Renginys nusimato išties turiningas: nuo 16 val. Kūdrų parke įsikurs maisto furgonėliai, siūlantys paragauti pačių įvairiausių augalinių patiekalų bei užkandžių. Be to, vakaro metu picų kepėjai „Pečkuriai“ nemokamai vaišins krosnyje keptų picų gabalėliais.
Veiks ir augalinė mugė, skirta pažinti vietinius gamintojus ir paragauti jų gaminamų gėrimų, užkandžių ir kitų augalinių gėrybių. Pikniko metu veiklos netrūks ir mažiesiems lankytojams – jų lauks smagūs žaidimai ir kūrybinės dirbtuvės.
Žinių ir įkvėpimo leis pasisemti diskusijos
Geriau suprasti augalinės mitybos privalumus padės ir diskusijos su kviestiniais svečiais. Pirmoji diskusija kvies pasvarstyti, kodėl mūsų mitybos įpročiai kartais nesutampa su tuo, ką iš tiesų laikome sveiku ar palankiu pasirinkimu – savo įžvalgomis šia tema dalinsis Kauno technologijos universiteto sociologijos doktorantė Rūta Pelikšienė, „Garden Gourmet“ prekės ženklo ambasadorė Vilma Kapočienė bei sveikatos psichologė, neurobiologė Vitalija Navickė.
18.30 val. vyks pokalbis apie pažintį su augaliniu maistu iš mokslinės, praktinės ir kasdienės perspektyvų, kuriame dalyvaus mokslininkas ir gyvensenos medicinos tyrėjas dr. Tomas Vaičiūnas bei pilnos struktūros augalinio pagrindo virtuvės šefė Julija Maksimova.
Tuo pat metu vyks ir kulinarinės dirbtuvės „Gamink su Rosehip“, kurių metu restorano „Rosehip“ įkūrėja Gintautė Kuraitė-Jonuškė mokys, kaip greitai ir skaniai pasigaminti kasdienius augalinius patiekalus.
Vakaro kulminacija – gyvo garso koncertas 20 val. Šiemet jį surengs klausytojų širdis užkariavusi grupė „Baltos varnos“. Organizatoriai ragina į pikniką ateiti ne vieniems – pasikviesti draugų, atsivesti keturkojus augintinius ir, žinoma, vaikus. „Piknikai visuomet siejosi su ragavimu, bendravimu ir jaukiu laiku. Norime tokią patirtį sukurti ir vilniečiams, praturtinti ją skaniais ir įkvepiančiais augaliniais atradimais“, – sakė U. Ramšaitė-Vyšniauskė.
