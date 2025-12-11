Sostinės Goštauto gatvės kvartale vėl aptikta palaikų fragmentų, molinių lipdinių detalių

„Tai ne pirmieji archeologiniai radiniai šioje teritorijoje. Jų radome dar 2023 metais, tuomet archeologinių tyrimų metu aptiktus palaikų fragmentus perlaidojome buvusių sostinės totorių kapinių teritorijoje A. Goštauto gatvėje“, – pranešime cituojamas Turto banko generalinis direktorius Gintaras Makšimas.
„Naujai rastus archeologinius radinius dar reikės ištirti, o kad viskas būtų kuo sklandžiau, bendradarbiaujame ir su totorių bendruomenės atstovais“, – teigia jis.
BNS rašė, kad 2023-aisiais atliekant archeologinius tyrimus Goštauto gatvėje, buvusių totorių kapinių teritorijoje, rasta palaikų fragmentų, monetų, žiedų.
Šioje teritorijoje anksčiau buvo įsikūrusi istorinė totorių bendruomenė, veikė mečetė, šalia jos buvo kapinės.
„Tikimės, kad tęsiant archeologinius tyrimus bus atkasta dar daug laidojimo vietų. Visi palaikai, laikantis religinių papročių, bus perlaidoti čia pat. Surastos antkapinių paminklų dalys bus išsaugotos ir sudėtos šiose kapinėse“, – sakė Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas Motiejus Jakubauskas.
Rastiems palaikams bus atliekama antropologinė analizė ir gavus jų išvadas, kartu su totoriais bus sprendžiama dėl palaikų perlaidojimo procedūrų.
Atliktų darbų rezultatai bus pateikti Mokslinei archeologijos komisijai kartu su tyrimų pažyma ir rekomendacijomis, o visi radiniai bus perduoti muziejams.
Archeologinių tyrimų paslaugas šioje teritorijoje teikia „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“. Pagrindinis tyrimų tikslas – užtikrinti, kad būtų tinkamai ištirta teritorija, kurioje yra istorinė Vilniaus Lukiškių totorių senųjų kapinių vieta.
Visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenimis, 2021 metais Lietuvoje gyveno 2,1 tūkst. totorių.
Naujausi komentarai