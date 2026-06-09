Sostinės Karoliniškėse atidaromas atnaujintas Pumpuro skveras

Atidarymo proga atnaujintame Pumpuro skvere rengiama nemokama šventė visai šeimai, kurioje vilniečių lauks įvairios pramogos ir edukacijos, šokių grupės „Siluetas“ ir „CheerFlame“ bei solisčių AdosŠukytės ir Izabelės Šutjevaitės pasirodymai.
„Visi Vilniaus rajonai yra svarbūs ir nusipelno turėti gerą, veikiančią infrastruktūrą. Be to, Karoliniškėse yra vietų, kurios gyventojams reiškia daugiau nei tik dar vieną viešąją erdvę. „Pumpuras“ – vienas tokių simbolių“, – pranešime cituojamas sostinės meras Valdas Benkunskas.
Antano Žukausko sukurta skulptūra „Pumpuras“ Karoliniškėse įrengta 1979 metais.
Anot savivaldybės, atnaujinant erdvę prie fontano siekta išsaugoti šį rajonui svarbų simbolį ir kartu pritaikyti aplinką šiandieniams gyventojų poreikiams.
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